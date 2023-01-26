تراند اليوم : تفاصيل خدعة "علاء الكحكي" لعودة ريهام سعيد

الخليج 365 /

حاولت قناة النهار والتى يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال علاء الحكحكى، الإفلات مما أوقعته فيه الإعلامية المدللة ريهام سعيد بعد أزمة فتاة المول والتى أثارت طوفانا من التعليقات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعى دفعت المعلنين للتخلى عن رعاية برنامج "صبايا الخير".



"الكحكى" حاول إدارة الأزمة بطريقة "طاطى للريح" بعد سيل الانسحابات المتلاحقة من رعاية البرنامج، مرة بتصريحات حول فتح التحقيق حول إذاعة ريهام سعيد لصور شخصية لفتاة المول المتحرش بها، ومرة يتنقد الحملة المثارة من النشطاء على الإعلامية، حتى قرر وقف البرنامج.



المتابعون للساحة الاعلامية يدركون جيدا أن وقف ريهام سعيد لم يكن ليستمر طويلا، وأنها سوف تظهر من جديد حتى وإن خرجت على فضائية أخرى، ومنهم من توقع بهذا السيناريو كما يحدث الآن، وهو ما تم في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بعد أن أصدرت شبكة تلفزيون النهار، بيانا أعلنت فيه عودة برنامج "صبايا الخير".



وذكرت مصادر مطلعة داخل قناة النهار أن الامر كان مجرد هدنة لحين مرور الأزمة وامتصاص غضبة الرأى العام ضد ريهام سعيد التى لم تفارق القناة منذ اليوم الأول للأزمة، بل إنها حضرت كل الاجتماعات التحضيرية للقناة خلال الفترة الماضية.



وذكرت المصادر أن "سعيد" كانت طرفا في كل الاقتراحات الخاصة بظهورها بداية من اقتراح اعتذارها على الهواء، ومرورا بظهورها في حلقة مع خالد صلاح ثم إلغاء الحلقة ثم فتح التحقيق وتعليق البرنامج.



وأشار المصدر إلى أن واقعة كانت قد حدثت خلال الأيام الماضية أكدت أن علاقة ريهام بالقناة لم تنقطع أبدا، حيث إنها اعتادت أن تسجّل كل البروموهات الخيرية بصوتها، وعلمت أن علاء الكحكي طلب من زميلة بالقناة أن تضع صوتها على البرومو بديلا لريهام لحين انتهاء الأزمة .. فثارت ريهام وغضبت بمجرد علمها بالأمر واعترضت على استبعادها من البرومو، وتابع المصدر: "ريهام كانت بتتعامل كأنها موجودة في القناة وكأن شيئا لم يحدث".

