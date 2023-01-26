تراند اليوم : نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2020 .. لوائح الناجحين مباراة التعليم بالتعاقد 2019 /2020

رابط alwadifa - hespress ، تحميل لوائح الناجحين مباراة التعليم بالتعاقد 2020 /2019 استخراج نتائج مباراة التعاقد 2020 رابط نتائج الامتحان الكتابي لمباراة التعاقد 2020 ، الناجحين والناجحات في مباراة الاختبارات الشفوية لمباراة التعاقد للعام 2020 ، والتي أصدرتها وزارة التربية الوطنية.

فقد أعلنت صباح اليوم وزارةالتربية الوطنية المغربية اسماء جميع الناجحين في مباراة التعاقد لاختبار الكتابي 2020 .

وكدت الوزارة أن النتائج ظهرت رسميا عبر عدد من المواقع الاخبارية المغربية وموقع وزارة التربية الوطنية .

وأوضح الوزارة أنه بلغ عدد المتقدمين للمباراة 156 ألف متقدم ، و582 مترشح ومترشحة، للشغل 150 ألف منصب في وزارة التربية الوطنية المغربية .

عدد المناصب 2458 اللوائح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي 1416 اللوائح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة 152 اللوائح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء 1145 اللوائح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق 1280 اللوائح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة 1825 اللوائح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة 2304 اللوائح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات 1604 اللوائح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس 324 اللوائح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون 1219 اللوائح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت 1198 اللوائح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة 75 اللوائح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة واد الذهب 15000 المجمــوع

يمكنكم استخراج نتائج الاختبارات الكتابية لمباريات التوظيف بالتعاقد من خلال الرابط التالي ، أو من خلال الرابط التالي ، أو من خلال الرابط التالي.