تراند اليوم : العاب فرايف friv دورا 250 جديدة ( العاب بنات باربي) العاب طبخ السوتشي

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و اهلا بكم زوار العاب طبخ رورو هل تخيلت يومك من دون فطار ها نحن الان موعدنا مع لعبة تحضير ساندوتش الفطار , من المعروف ان الفطار هي الوجبة المهمه جدا للأنسان لان الفطار يعطي الطاقة الايجابية للأنسان لكي يكمل يومة وهو من اهم الوجبات فأنه اهم من الغداء والعشاء فكما هو معروف اذا فطرت جيدا بنيت جسما رياضيا بصحة جيدة هيا الان نعدينا نشرح طريقة اللعب والتعليمات الخاصة باللعة , في البداية المطلوب منك في هذه اللعبة هو عمل ساندوتشات الفطار لجميع الزبائن الذين يأتون الي المحل الخاص بك فانتي صاحبة محل للساندوتشات قومي بخدمة الزبائن مقابل المال في البداية قومي بمعرفة طلب الزبون بمثلا هناك زبائن تطلب ساندوتشات اللحمة قومي بوضع قطعة التوست الاولي وبعدها قومي بوضع الجبنة عليها الجبنة الرومي وكل شئ بثمنة فمثلا الجنبة الرومي ب 5 دولار وتحمير قطعة اللحمة علي الجريل وب 15 $ كل شئ بمثنة ثم قومي بوضع قطعة التوست الثانية وتعتبر الطبقة الثانية وبعدها قدمي لها الساندوتش لتحصلي علي المقابل المادي هناك من يطلب البيض بالجبنة اعرفي كل زبون بطلبة وقومي بتلبية طلبه في اسرع وقت لعبة رائعة ومميزة جدا يمكنكي اللعب عن طريق استخدام الماوس لعبة فاخرة ورائعة قومي بعمل مشاركة للعبة علي مواقع التواصل الاجتماعي العبيها الان كما يمكنكي لعبة اجمل الالعاب مع العاب تلبيس بنات اذا كنتي من محبي هذه الالعاب كل هذا واكثر علي العاب طبخ رورو موقع الطبخ الاول في الوطب العربي.

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