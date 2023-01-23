تراند اليوم : ومن الحب ما قتل 2 الحلقة 69 .. ومن الحب ما قتل الجزء الثاني الحلقة 70 شاهد نت

ومن الحب ما قتل 2 الحلقة 68 انتهاء مراسم خطوبة سانسكار وكافيتا،وظهور خالة "راجيني" يعقد الأمور من جديد على سوارا بعدما راحت الخالة تنبش في ماضي والدة سوارا ووالدة راجيني وزواجهما الاثنين من والدهما شيخار.

تبدأ مراسم خطوبة سانسكار وحبيبته "كافيتا" بحضور الجميع وسوارا تحرص على الحضور وتتظاهر بالسعادة لخطبة حبيبها سانسكار.

مسلسل "ومن الحب ما قتل 2" ينتمي إلى الأعمال الدرامية الاجتماعية الرومانسية يكشف عن كيف يمكن أن يتسبب الحب في إسعاد البشر وكيف يمكن أن يكون هو نفسه الحب سبباً في دمار عائلات وتحويل الأصدقاء لأعداء، وذلك من خلال قصة حياة فتاتين الأولى تدعى "سوارا" والثانية "راجيني" وهما أختين غير شقيقتين يعيشان معاً في سلام وتسير حياة الأختين في هدوء حتى يظهر الشاب "لاكش" في حياتهما فتنقلب حياة الأختين رأسا على عقب ويبدأ الصراع بينهما على قلب هذا الشاب الوسيم.

وفي ملخص مسلسل ومن الحب ما قتل 2، تسترد سوارا عافيتها وتخرج من المستشفى بصحبة سانسكار الذي أقنها بالعودة للمنزل وكشف مؤامرة راجيني ضدها؛ لكن في الطريق يتم القبض على سانسكار بتهمة مخالفة قوانين السير لتعود سوارا للمنزل بمفردها.

جدة سوارا تفيق من غيبوبتها وتكشف أمام الجميع مؤامرات راجيني ضد سوارا وتتسبب في أزمة بين شارميزا وشيخار.

تعود سوارا إلى المنزل لتفاجأ بأن الجميع يتهمها بالهرب ليلة زفافها إلى لاكشي وتحاول أن تبرئ نفسها أمام والدها شيخار لكنه يرفض أن يستمع إليها، في نفس الوقت مازالت راجيني تحاول خداع الجميع وتهدد بالانتحار إذا لم يصدقها الجميع ويسامحونها.

تزداد الأحداث إثارة عندما يبدأ صراع الأختين "سوارا" و"راجيني" على الشاب "لاكش" وتصل المؤامرات بينهما إلى أن تتآمر "راجيني" على "سوارا" يوم زفافها وتحاول قتلها.

ويمكنكم مشاهدة مسلسل ومن الحب ما قتل 2 من هنا متمنين لكم متابعة شيقة.

مسلسل "ومن الحب ما قتل" بطولة: الفنانة "هيلي شاه" Helly Shah، والفنان فارون كابور Varun Kapoor، والفنانة "تيجاش براكاش" Tejaswi Prakash Wayangankar، والفنان "ناميش تانيجا" Namish Taneja، والفنانة "روب دورجبال" Roop Durgapal.