تراند اليوم : محدث / شاهد الصور : اصطياد دولفين في بحر غزة

غزة / الخليج 365

فوجئ صيادون، صباح اليوم الاثنين، بالتقاط شباكهم لدولفين نافق كان قد تمسك بشباك صيدهم قبالة سواحل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وانتشل الصيادون الدولفين واستخرجوه للشواطئ قبالة سواحل المدينة، والتقط بعضهم صورا وهم يحملونه، قبل أن ينقلوه إلى سوق السمك بالمدينة، لكي يشاهده الناس.

وقالت مواقع اعلامية أن الدولفين الذي عثر عليه مقتولا صباح اليوم تعرض لطلقتين ناريتين مشيرة الى الاحتلال قد يكون قد أطلق الرصاص عليه مشتبها فيه خاصة أنها تراقب البحر على طول الساحل.

وأوضحت أن الدولفين عثر عليه الصيادون ميتا، وتركوه ويبلغ وزنه حوالي 25 إلى 30 كيلو.

وتجمع الناس حول الدولفين في حالة من الاستغراب والذهول واخذوا يلتقطون الصور ويشاركونها على صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة أنه من النادر وجود الدولفين في بحر قطاع غزة.

ويخشى الاحتلال أن تتجه المقاومة إلى التركيز على استخدام الكوماندوس البحري في تنفيذ عمليات التسلل إلى العمق الإسرائيلي كبديل عن عمليات التسلل التي تتم عبر الأنفاق الهجومية، في أعقاب نجاح الكيان في كشف عدد منها مؤخراً.

والدولفين من الحيوانات الثديية المائية، وله صلة قريبة بالحيتان وخنازير البحر، ويوجد تقريباً أربعين نوعاً من الدلافين، والتي تتوزع على 17 جنساً، وتتراوح أحجامها بين 1.2 متراً وأربعون كيلوغراماً - كدلفين ماوي - إلى 9.5 أمتار وعشرة أطنان - كالأوركا -، وهي تعيش في جميع بحار العالم، وخاصة في البحار الأقل عُمقاً عند الأرصفة القارية، وهي من آكلات اللحوم التي تتغذى على الأسماك والحبار.

كما تمتلك الدلافين فتحات في أعلى رؤوسها تسمح لها بالتنفس خارج البحر والمياه، وتوجد الفتحات في جميع أنواعها.