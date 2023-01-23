تراند اليوم : شاهد نت ارب ايدول 4 Arab Idol الحلقة 3 "الثالثة" الجديدة .. مشاهدة ارب ايدول الحلقة الثالثة أونلاين

برنامج ارب ايدول 4 Arab Idol من البرامج الرائدة في العالم العربي، أطلقت مجموعة MBC النسخة العربية منه ليحقق في المواسم الثلاثة الماضية أعلى نسبة مشاهدة وصلت إلى أكثر من 200 مليون مشاهد، تخللها تغطية إعلامية واسعة في لبنان والعالم العربي.

يعود Arab Idol بحلّته الجديدة في الموسم الرابع بعد غياب سنتين، مع لجنته التحكيمية المؤلفة من أهم نجوم الشاشة العربية، لاختيار أقوى المواهب الغنائية من بين ملايين المتقدمين من جميع أنحاء العالم العربي للمنافسة على اللقب على مدار عدة أشهر.

تضم لجنة التحكيم النجمين اللبنانيين وائل كفوري ونانسي عجرم، والفنانة الإماراتية أحلام والموزع الموسيقي حسن الشافعي، حيث يستمر أحمد فهمي في تقديم حلقات البرنامج والعروض المباشرة.

تجسيداً لطموحات الشباب العربي وسعياً لتسليط الضوء على أكثر عدد ممكن من المواهب العربية، قام فريق عمل Arab Idol برحلات بحث عديدة عن أهم الأصوات العربية في جولات حول العالم شملت العديد من البلدان لتُضاف إلى القائمة ولأول مرّة "تركيا" التي شهدت عدداً من تجارب الأداء هذا الموسم.

حقق المشترك الفلسطيني محمد عساف شهرة واسعة في الموسم الثاني وفاز باللقب بعد أن برع في أدائه للأغاني الوطنية الفلسطينية ما زاد من شعبيته في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وحاز على لقب محبوب العرب في الموسم الثالث المشترك السوري حازم شريف ليحصل كلاهما على فرصة التعاقد مع شركة بلاتينوم ريكورد لإنتاج الأعمال الفنية لهما.

يطمح برنامج Arab Idol كما قناة MBC إلى نقل أجواء الفن والمتعة إلى قلوب المشاهدين من خلال برامجها المتنوعة والمميزة، لينطلق الموسم الرابع من البرنامج في مطلع شهر تشرين الثاني – نوفمبر 2016 مع مشتركين جدد وأصوات واعدة سعت إلى تحقيق حلم الشهرة والنجومية.

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