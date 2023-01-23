تراند اليوم : رد قوي لعادل امام على تهديد محمد رمضان له

تونس - وكالات - الخليج 365

انتشر على نحو كثيف فيديو للفنان عادل إمام أثناء حضوره مهرجان قرطاج السينمائي، يتحدث فيه عن المنافسة بعد سؤال إحدى المذيعات له قائلة: "هناك من يهدد عرش عادل إمام؟"، مما دفع البعض للتخمين أن المقصود من السؤال هو الفنان محمد رمضان.

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عادل إمام رد على السؤال قائلاً: "مفيش حد بيهدد عرش حد، ولا فيه عروش ولا حاجة، كلنا في طاقة واحدة"، وردت المذيعة قائلة "خاصة عادل إمام"، وهذا ما جعله يرد عليها ويقول "مفيش خصوصية ولا حاجة، الخصوصية في حب الناس، وده شئ جميل أوي".

ورغم أن الزعيم لم يذكر محمد رمضان في إجابته، إلا أن الأخير نشر المقطع مع التعليق عليه قائلاً: "حكيم من الأستاذ عادل إمام على مذيعة مهرجان قرطاچ، ستظل قيمة وقامة كبيرة لمصر".