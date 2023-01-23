تراند اليوم : كيف تعالج نمر غزة داخل حديقة للحيوانات بعد مصارعة الموت؟

القدس المحتلة- الخليج 365:

ظهر نمر غزة الذي نقل قبل عدة أشهر وهو بحالة صحية صعبة إلى جهات تعنى بحقوق الحيوانات إلى خارج القطاع لتلقي العلاج، ظهر بصورة جيدة.

وقال المتابعون إن النمر يتمتع الآن بفرصة جديدة للحياة بعد 4 أشهر من موت محقق كان يحدق به في حديقة حيوانات صغيرة في غزة التي وصل إليها عبر الأنفاق منذ سنوات ولم يتوفر له العلاج والطعام اللازم، ما أدى الى تدهور حالته الصحية.

واوضح المتابعون أن النمر تلقى العلاج اللازم وأصبح في حالة أفضل بعد نقله من غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز) إلى جنوب أفريقيا.

وقد نشرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، صورا لـ "نمر" كان قد ظهر منذ أشهر في غزة وهو بحالة صحية صعبة، والآن تماثل للشفاء.

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قبل العلاج

بعد العلاج