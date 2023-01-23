تراند اليوم : بحضور مهيب .. ابو زنادة يفتتح البومه " زنادة 23 " بمهرجان عليك السلام

غزة – الخليج 365/

افتتح الفنان الفلسطيني كرم ابو زنادة البوم افلامه الجديد " زنادة 23 " تحت لواء مهرجان عليك السلام , وسط حضور واسع من المثقفين والفنانين ورجال الاعمال والمؤسسات والهئيات المحلية والشخصيات الوطنية والوجهاء . في ضوء ذلك اعرب ابو زنادة في كلمته امام الحضور بانه تقيئ الدماء وحفر بالصخر واغلقت الابواب في وجهه خلال مسيرته المكدسة بالاوجاع لكنه انتصر على كل الظروف وحقق هذا الحلم الذي سهر على تحقيقه .

وتمنّ ابو زنادة من الجميع ان يقدر هذا الانجاز والمحسوب له بصفته عمل شبابي لم يتلقى أي سبل من الدعم سوى الوعود المتناثرة على الطرقات على حد وصفه .

واختتم ابو زنادة كلمته بتوجيه الشكر والامتنان لطاقم العمل الذي رافقه طوال هذه المرحلة المُتعبة , راجيا من الله ان يكلل جهودهم بالتوفيق والابداع .

في ضوء ذلك عبر فتحي عمر " مخرج الالبوم " عن سعادته اللا محدودة من هذا النجاح الذي حققه ابو زنادة ورفاقه , مستذكراً حجم الويلات التي ذاقها الاخير في انجاز العمل , فكنت الشاهد الوحيد على حجم المعاناة وكنت واثق انه سينتصر في نهاية الطريق وبحول لله وقدرته اليوم يسطر ابو زنادة هذا الانتصار ليخمد كل الاصوات الناعقة .

واعرب عمر عن شكره وامتنناه لكل الحاضرين ولكل من ساعد في انجاح هذا المهرجان . داعيا الجميع الى احتضان الشباب وتقدير المحنة التي يمر بها في ظل الواقع المهين .

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والشعرية في ظل حضور رسمي وفني واعلامي واسع واختتمت فقرات الحفل بتكريم الطواقم العاملة واللجان التنسيقية والمشرفة على الحفل .