تراند اليوم : السجن عامين لنقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش

وكالات-الخليج 365/ قضت محكمة جنح في القاهرة، السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني، بسجن نقيب الصحفيين المصريين وعضوين في النقابة، لعامين لكل منهم، بعد إثبات إدانتهم بإيواء صحفيين كانا مطلوبين للعدالة.

وقالت مصادر قضائية مصرية، إن المحكمة قضت بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم، لوقف تنفيذ الحكم إلى حين النظر في الطعن عليه من قبل محكمة الاستئناف.

ومنع مسؤولو الشرطة دخول الصحفيين إلى محكمة عابدين حيث نطقت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد أبو العطا بحكمها هذا على يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، في قضية اتهامهم بـ"إيواء مطلوبين لدى السلطات القضائية" وسط إجرءات أمنية مشددة.