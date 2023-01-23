تراند اليوم : "جوجل" يحتفل بأول مصورة فلسطينية "كريمة عبود"

غزة-الخليج 365:

احتفل محرك "جوجل"، اليوم الجمعة، بمرور 123 عاما على ميلاد كريمة عبود، أول مصورة فلسطينية.

كريمة عبود (18 تشرين الثاني/نوفمبر 1896 - 1940) أول مصورة فلسطينية ولدت في الناصرة داخل أراضي عام 1948، ووالدها هو القس سعيد عبود، وهي تنحدر من عائلة ذات جذور لبنانية تعود إلى بلدة الخيام الجنوبية، وقد نزحت هذه العائلة إلى الناصرة في أواسط القرن التاسع عشر.

في الناصرة تعلمت عبود المراحل الأولية، وفي القدس المراحل الثانوية، والأكاديمية في بيت لحم، بينما تعلمت حرفة التصوير لدى أحد المصورين الأرمن في القدس، وشرعت بممارسة المهنة منذ عام 1913.

وكان والدها أهداها آلة تصوير فتعلقت بها وراحت تلتقط الصور للمدن والأماكن الطبيعية والمعالم التاريخية، ولأبناء عائلتها والأصدقاء، ثم افتتحت استوديو لتصوير النساء في بيت لحم، وكان من شأن هذا الاستوديو أن أتاح للعائلات المحافظة تصوير النساء بلا حرج، ثم افتتحت مشغلاً لتلوين الصور وإكسابها لمعاناً وبريقا.

انتشرت صورها بالتدريج في منازل العائلات المترفة في دمشق والسلط وبيروت والشويفات، وأمكن العثور على مجموعة ثانية لها تعود إلى سنة 1913، وهي تتألف من صور التقطت داخل الاستوديو لنساء بأزيائهن الجميلة.

في صيف 2006، تم الإعلان عن ألبومات من تصوير كريمة عبود لدى جامع مقتنيات قديمة في مدينة القدس.

توفيت عبود ودفنت في بيت لحم تاركة مئات الصور التي تجسد مرحلة هامة في التاريخ الفلسطيني.