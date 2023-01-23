تراند اليوم : بالصور : "نمر غزة" المريض يتعافى وينعم بحياة جديدة في جنوب أفريقيا

لندن / وكالات / الخليج 365

نشرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، امس السبت، صورا لـ "نمر" كان قد ظهر منذ أشهر في غزة وهو بحالة صحية صعبة قبل أن يتم نقله من قبل جهات تعنى بحقوق الحيوانات إلى خارج القطاع لتلقي العلاج.

وقالت الصحيفة، إن النمر يتمتع الآن بفرصة جديدة للحياة بعد 4 أشهر من موت محقق كان يحدق به في حديقة حيوانات صغيرة في غزة التي وصل إليها عبر الأنفاق منذ سنوات ولم يتوفر له العلاج والطعام اللازم، ما أدى الى تدهور حالته الصحية.

واوضحت الصحيفة أن النمر تلقى العلاج اللازم وأصبح في حالة أفضل بعد نقله من غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز) إلى جنوب أفريقيا.