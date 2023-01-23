تراند اليوم : القمر العملاثق ينير سماء فلسطين الساعة 6 مساء اليوم

رام الله / الخليج 365

تشهد سماء فلسطين مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السادسة, حدث فلكي نادر جداً يتمثل في ظهور أضخم قمر في السماء منذ 70 عاماً ، وهي دعوة للجميع إلى الاستمتاع بمشاهدة القمر البدر مساء الاثنين.

وأفاد داود طروة عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك ان سكان فلسطين سينعمون بليلة منيرة جداً، وعلى هواة التصوير التقاط الصور النادرة مع وقوع القمر في أقرب نقطة له من الأرض منذ تاريخ 26 كانون الثاني من العام 1948 حيث سيكون المشهد رائعاً عندما يطل القمر زاهياً وأكبر من المعتاد بحوالي 14% وأكثر لمعاناً من المعتاد بحوالي 30%، وهو حدث لن يتكرر حتى تاريخ 25 نوفمبر من العام 2034.

وتحدث هذه الظاهرة عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض ويكون في طور البدر المكتمل وهو ما سيحدث الاثنين، حيث سيصل القمر إلى أقرب نقطة له من الأرض في تمام الساعة 13:21 دقيقة وسيكون على مسافة 356,509 كم من الأرض.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الحدث الفلكي الى ارتفاع المدر البحري بشكل طفيف على طول الشواطئ البحرية في العالم بما في ذلك فلسطين، لأن القمر البدر سيكون في خط واحد مع الشمس وهو ما يؤدي إلى اتحاد جاذبية كلاهما والتأثير على المحيطات في العالم ، حيث سيكون سكان الشواطئ البحرية على موعد مع اعلى مد بسبب القمر العملاق وخاصة إذا ترافق مع رياح قوية، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة طفيفة في النشاط التكتوني للأرض من دون التأثير على توازن الطاقة الداخلية لها وحتى اللحظة لا يوجد دليل علمي يربط القمر البدر مع الكوارث الطبيعية التي تحدث في العالم كما كان يعتقد سابقاً.

ومن الناحية العلمية يسمى أقرب قمر بدر “بدر الحضيض” ولكن وسائل الأعلام أطلقت تسمية “القمر العملاق” على هذه الظاهرة في العام 2011 عندما كان القمر في أقرب نقطة له من الأرض وهي المرة الأولى التي تم أستخدام هذه التسمية فيها ، وتكرر أستخدام هذه التسمية في 9 أيار/مايو من العام 2012 عندما كان القمر في أقرب نقطة له من الأرض ايضاً ألا أن أصبحت هذه التسمية تستخدم بكثرة مع انها تسمية غير علمية.