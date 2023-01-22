تراند اليوم : رابط الرعاية الاجتماعية .. رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 رابط تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية في الموصل و نينوى

القدس المحتلة- الخليج 365/

PDF اسماء الوجبة التاسعة الرعايه الاجتماعيه 2023 تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة "المطلقات والعاطلين والنساء بغداد , بابل , صلاح الدين , كركوك"، رابط تحميل الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة.

يتسائل الكثيرين في العراق عن موعد اصدار الدفعة التاسعة من مستحقات الشؤون الاجتماعية في العراق، والمستفيدين من رواتاب الرعاية الاجتماعية للدفعة التاسعة والاخيرة للعام 2023.

فقد أكد وزير العمل العراقي، أن إطلاق الوجبة التاسعة من المشمولين برواتب الاعانة الاجتماعية للعام 2023 يتم خلال ايام قليلة القادمة من شهر ديسيمبر 2023 وستكون الأخيرة للعام 2023 .

كما وبحث وزير العمل مع اعضاء الحكومة المحلية في البصرة موضوعات تخص برنامج الحماية الاجتماعية وكيفية شمول الأسر الفقيرة والمستضعفة بهذا البرنامج.

وقال الوزير ان الوزارة تتبع آلية في شمول الاسر الفقيرة ببرنامج الحماية الاجتماعية من خلال معيار خط الفقر الذي حددته وزارة التخطيط لشمول الاسر التي تقع دون مستوى خط الفقر لتحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع، مبينا ان البحث الاجتماعي يعد الركيزة الاساسية في عمل هيئة الحماية الاجتماعية.

كما بحث الوزير موضوع المتعاقدين والأجراء اليوميين في المحافظة وامكانية شمولهم بالضمان الاجتماعي من خلال تطبيق قانون العمل الذي يكفل حق العامل في الحصول على راتب تقاعدي.

ويمكنكم الاستعلام عن أسماء الرعايه الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 فور الاعلان عنها مباشرة من خلال (الرابط التالي) .

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية اطلاق اسماء الوجبة الجديدة من الاسرالمتقدمة للشمول براتب الاعانة الاجتماعية ممن تقدموا للشمول عبر النافذة الالكترونية عام 2016 .

وذكر الوزير ان عدد الاسر في الوجبة الجديدة بلغ (83361) اسرة توزعت بين (62457) رجلا و(20904) نساء، موضحا ان الوزارة سترسل جميع الاسماء المتبقية التي تقدمت للشمول عام 2016 الى التخطيط تباعا ، مؤكدا سعي الوزارة لشمول جميع الاسر ممن هي دون خط الفقر براتب الاعانة الاجتماعية خلال العام المقبل.

واوضح ان اعلان الوجبة الجديدة جاء بعد تخصيص مبالغ اضافية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (386) من فروقات اسعار النفط، داعيا المواطنين ممن ظهرت اسمائهم الى مراجعة اقسام الوزارة في بغداد والمحافظات مستصحبين معهم المستمسكات الرسمية ابتداء من يوم الاحد المقبل، وتكون المراجعة لنفس رب الاسرة المشمول وحسب الأسماء المنشورة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة

رابط اسماء المشولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة 2023 من خلال الرابط التالي .