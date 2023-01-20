تراند اليوم : موعد عرض مسلسل الثمن باسل خياط

موعد عرض مسلسل الثمن باسل خياط لقد بدأت قناة mbc 1 بالعمل علي عرض مسلسل الثمن يوم الاحد الموافق 8 من شهر يناير لعام 2023، وما يجب الإشارة إليه أن هذا هو أول عرض حصري الي المسلسل الي جانب أنه يعرض علي منصة شاهد علي الانترنت، وعلي هذا الأساس فهناك مواعيد يتم فيها عرض مسلسل الثمن حيث انه يكون من الأحد الي الاربعاء بشكل أسبوعي بالتوقيت التالي:

5.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

6.00 مساءاً بتوقيت الجزائر

7.00 مساءاً بتوقيت مصر

8.00 مساءاً بتوقيت السعودية

9.00 مساءاً بتوقيت الإمارات

موعد الإعادة الأولى لمسلسل الثمن

في كل مسلسل يعرض علي شاشات التلفزيون يكون هناك مواعيد من اجل اعادة عرض المسلسل في أوقات غير الوقت الحقيقي لذلك فإن موعد عرض مسلسل الثمن للمرة الأولي هو:

10.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

11.00 مساءاً صباحاً بتوقيت الجزائر

12.00 منتصف الليل بتوقيت مصر

1.00 صباحاً بتوقيت السعودية

2.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

موعد الإعادة الثانية لمسلسل الثمن

وما يجب الإشارة إليه أن هناك موعد ثاني يتم فيه عرض حلقات مسلسل الثمن للمرة الثانية لمن لم يتمكن من مشاهدة الحلقة في وقتها او في وقت الإعادة الاولي:

7.00 صباحاً بتوقيت جرنتش

8.00 صباحاً بتوقيت الجزائر

9.00 صباحاً بتوقيت مصر

10.00 صباحاً بتوقيت السعودية

11.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

فريق عمل مسلسل الثمن

يضم مسلسل الثمن علي مجموعة من ألمع نجوم العالم العربي الذين اشتهروا قبل ذلك بالعديد من الأعمال الفنية المميزة لذلك فإن فريق عمل مسلسل الثمن من نجوم الفن هم:

باسل خياط .

نيقولا معوض

رزان جمال.

سارة أبي كنعان .

رفيق علي أحمد .

رندة كعدي .

على يونس.

حسين مقدم.

إخراج : فكرت قاضي.

يعتبر مسلسل الثمن واحد من ضمن المسلسلات التي تعرض في الوقت الحالي ومع تراكم الأحداث والحلقات سوف يعرف مدي نجاح هذا المسلسل في الأيام القادمة.