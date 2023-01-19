تراند اليوم : موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثاني

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثاني ،المسلسل من بطولة الفنان المصري الشهير ماجد الكدواني، الذي يبدع في تأدية الأدوار الكوميدية في كثير من الأعمال، وتدور أحداث المسلسل حول شخصية “ابراهيم”، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ولكن الاستهتار متواجد في حياته، خاصةً بعد فقده لزوجته ليلى قبل 20 عاماً، ليتخذ قراراً بأنه لم يريد الارتباط بعد زوجته بأي امرأة أخرى، ورفضه لتحمل المسؤولية وأعباء العائلة، وبمرور الاحداث التي تظهر أن ابراهيم لم يتمكن من نسيان ما فعله والد “ليلى”، في الوقت الذي أصرّ فيه على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وأبعدها عنه قسراً إلى لندن، وبعد أكثر من 20 عام يتفاجئ ابراهيم باتصال والد زوجته المتوفية يحمل له أخباء مفاجأة، يتضح من خلالها أنها سوف تغير حياته الى الأبد، وتعيده مرة أخرى الى الأجواء العائلية وتحمل المسؤولية، والتي كان يظن أنه لن يعيشها مجدداً.

طاقم التمثيل هم: الفنان ماجد الكدواني، الفنان محمد شاهين، سماء ابراهيم، رنا رئيس، طه دسوقي، محمد رضوان، محمد القس، شيرين رضا .

مواعيد عرض مسلسل موضوع عائلي

تصدر المسلسل تريند مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث جوجل، بعد عرض أولى حلقاته يوم الخميس 25 نوفمبر الماضي، لاسيما انه لأبرز الشخصيات الكوميدية وهو الفنان الكدواني، ويجدر بالذكر الى ان موضوع الحلقات يدور في اطار 10 حلقات، وكان قد أضاف الفنان ماجد الكدواني، أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بالمسلسل أنَّ سيناريو المسلسل لامَس قلبه منذ قراءته، وهذا ما شجعه على المشاركة بأول بطولة تليفزيونية له، وأضاف “أنا أؤمن بمبدأ البطولة الجماعية، ومقتنع بأن نجاح أي عمل هو نجاح لكل ممثليه وطاقمه، وقد سررت بهذه التجربة رغم كوني غير معتاد على فكرة التصوير ضمن حلقات”، يعرض المسلسل يومي الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع عبر منصة شاهد الإلكترونية.