تراند اليوم : فيديو ياسمين عز .. فيديو ياسمين عز كامل بدون حذف

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو ياسمين عز وقالت الإعلامية المصرية، خلال تقديم برنامج "كلام الناس" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "اللي متجوزة موظف بنك لازم تتحسد عليه، وهو موديل بيشف ويرف من النظافة، وقميصه مسطرة وجزمته بتلمع لمعة جلد التمساح".

ياسمين عز للسيدات: "لو جوزك قالك يا سيد بدل اسمك دي استعارة مكنية" (فيديو)

وأشارت ياسمين عز إلى أن "موظفي البنوك بيكونوا على الفرازة، ومبيكبروش في العمر، ودائما أنيقين في أنفسهم، ويهتمون بمظهرهم بشكل أساسي، ولو جوزك موظف في بنك ليكي حق تغيري عليه، خاصة أنه بمثابة رجل الأحلام بالنسبة لفتيات كتيرة".

وتابعت: "موظف البنك حياته متسلسلة كلها أرقام، لازم تعامليه معاملة أبو عبدالله الخوارزمي، مؤسس علم الرياضيات، ولو عايزة تطلبي من حفيد الخوارزمي طلب هتطلبيه ازاي، هتقوليله ممكن أطلب منك طلب، ومتقوليلوش هات كيلو لبن وانت جاي، قوليله عايزين 1000 جرام من اللبن، وعدد 5 حبات برتقان ضروري عشان البطة، وعدد بطة واحدة، لازم تتعاملي مع جوزك موظف البنك بالأرقام".

وأضافت: "يا سلام بقى لو موظف بنك اتجوز مدرسة عربي، هو حياته كلها أرقام وهي حياتها كلها حروف، أرقام مع حروف أحلى جو، هو أرقام ودفاتر وهي حروف ودفاتر برضه، شوفوا التناغم".

وخاطبت الإعلامية المصرية الأزواج، قائلة: "لو انت بقى متجوز مدرسة عربي، هتطلب منها ازاى، هتقولها عايز كباية شاي (في الخمسينة)، بكسر التاء المربوطة، لأن قبلها حرف جر".

وتصدر " فيديو ياسمين عز " التريند في مصر، ومواقع التواصل الإجتماعي في جمهورية مصر العربية منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.