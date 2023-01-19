تراند اليوم : تسجيلات الحج 2023 الجزائر

تسجيلات الحج 2023 الجزائر رابط التسجيل في الحج 2023، يبحث الكثير من المواطنين عن رابط التسجيل في موسم الحج للعام 2023، حيث أطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة التسجيل الإلكترونيّ لحجاج بيت الله الحرام، وذلك لأنها تهدف للحرص على سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم، وتوفرلهم امكانية الوصول إلى مكة لتطبيق الشعائر المقدسة بكل سهولة ويُسر، وذلك تطبيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، بالتحديد في ظل الظروف التي يمر بها العالم بشكل عام من انتشار وباء كورونا الذي عدم الحياة في جميع الأرجاء، لذلك سنتقدم لكم رابط التسجيل في الحج 2023.

تسجيلات الحج 2023 الجزائر

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السّعودية أنَّ التسجيل لآداء فريضة الحج للعام الجاري 2023م سوف يقتصر على من يرغب في أداء مناسك الحج لعام 1444هـ من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية؛ حيث تستقبل المملكة نحو 60 ألف حاج فقط من جميع الجنسيات من داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب ظهور سلالاات متحورة جديدة من فايروس كورونا المنتشر في كافة أنحاء العالم، لذلك عملت الجهات المختصة في المملكة على الصعيد الصحيّ والتنظيميّ بمتابعة الوضع الصحي العالمي بشكل دقيق، حتى تضمن تأدية مناسك الحج وتيسيرها بشكل آمن وصحي، وذلك بهدف حماية الحجاج وضمان سلامتهم والحفاظ على صحتهم، لذلك قررت وزارة الحج والعمرة في المملكة أن تقوم بقصر توفير التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1444هـ للمواطنين والمقيمين في داخل المملكة العربية السعودية، لذلك يتم من خلال المسار الإلكتروني للحجاج الذي ستعلن عنه وزارة الحج والعمرة، بما يضمن أداء الشعائر بشكل صحي وآمن.

رابط التسجيل في الحج 2023

أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الدخول إلى الرابط الإلكترونيّ الخاص بالتسجيل في الحج للعام الجاري 2023م م