تراند اليوم : تسجيلات الحج 2023 الجزائر

تسجيلات الحج 2023 الجزائر رابط التسجيل في الحج 2023، يبحث الكثير من المواطنين عن رابط التسجيل في موسم الحج للعام 2023، حيث أطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة التسجيل الإلكترونيّ لحجاج بيت الله الحرام، وذلك لأنها تهدف للحرص على سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم، وتوفرلهم امكانية الوصول إلى مكة لتطبيق الشعائر المقدسة بكل سهولة ويُسر، وذلك تطبيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، بالتحديد في ظل الظروف التي يمر بها العالم بشكل عام من انتشار وباء كورونا الذي عدم الحياة في جميع الأرجاء، لذلك سنتقدم لكم رابط التسجيل في الحج 2023.
تسجيلات الحج 2023 الجزائر
أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السّعودية أنَّ التسجيل لآداء فريضة الحج للعام الجاري 2023م سوف يقتصر على من يرغب في أداء مناسك الحج لعام 1444هـ من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية؛ حيث تستقبل المملكة نحو 60 ألف حاج فقط من جميع الجنسيات من داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب ظهور سلالاات متحورة جديدة من فايروس كورونا المنتشر في كافة أنحاء العالم، لذلك عملت الجهات المختصة في المملكة على الصعيد الصحيّ والتنظيميّ بمتابعة الوضع الصحي العالمي بشكل دقيق، حتى تضمن تأدية مناسك الحج وتيسيرها بشكل آمن وصحي، وذلك بهدف حماية الحجاج وضمان سلامتهم والحفاظ على صحتهم، لذلك قررت وزارة الحج والعمرة في المملكة أن تقوم بقصر توفير التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1444هـ للمواطنين والمقيمين في داخل المملكة العربية السعودية، لذلك يتم من خلال المسار الإلكتروني للحجاج الذي ستعلن عنه وزارة الحج والعمرة، بما يضمن أداء الشعائر بشكل صحي وآمن.
رابط التسجيل في الحج 2023
أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الدخول إلى الرابط الإلكترونيّ الخاص بالتسجيل في الحج للعام الجاري 2023م م
شروط التسجيل:
- بلوغ سن 19سنة
- أن يكون مقيم بالبلدية التي سجل فيها.
عملية التسجيل:
- يمكن للمواطنين الراغبين في التسجيل لقرعة الحج زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية (موقع وزارة الداخلية) مع مراعاة شروط التسجيل.
عملية القرعة:
- بعد انتهاء موعد عملية التسجيل الإلكتروني تجرى القرعة على مستوى البلديات بحضور ممثل عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف و يتم الإعلان في نفس اليوم عن قوائم الفائزين على مستوى مقرات البلديات.
– الملفات :
على المواطنين الفائزين في قرعة الحج التوجه إلى البلدية لاستلام شهادة النجاح على مستوى المصالح الإدارية المكلفة ، و عليه يمكن التقرب من مصالح الدائرة الولائية محل الإقامة من أجل إيداع الملف الخاص بالحج والمتكون من :
- بطاقة الإقامة
- شهادة الميلاد
- نسخة من شهادة المراقبة الطبية
- بطاقة فصيلة الدم
- ستة (06) صور شمسية بخلفية بيضاء
- جواز السفر البيومتري
- نسخة من وصل تكلفة الحج
بالنسبة للمرأة:
- عقد الزواج
- شهادة عائلية
– الفحوصات الطبية :
الكشف الطبي للحجاج يتم عن طريق عمل لجان طبية ولائية تابعة لوزارة الصحة و الإسكان و إصلاح المستشفيات ، وهذا لمعرفة القدرة الصحية للحاج لأداء المناسك، حيث يتم ملأ بيانات الحاج الصحية على دفتر صحي خاص بكل حاج يسلم من طرف اللجنة الطبية ، و ما يميز هذه السنة استحداث دفتر صحي بحلة جديدة تتماشى و الإجراءات الصحية المعتمدة.
على الحجاج التبليغ عن الأمراض التي يعانون منها أثناء الفحوصات الطبية.
– تكلفة الحج:
- تكلفة الحج يتم تحديدها من طرف المجلس الوزاري المشترك و يعلن عنها عبر وسائل الإعلام.
- تنطلق عملية التحصيل لتكلفة الحج على مستوى فروع بنك الجزائر .
- عند دفع تكلفة الحج يتم استلام مقابل ذلك وصل دفع يتم الاحتفاظ به من أجل استكمال إجراءات إيداع ملف طلب التأشيرة و الحصول على منحة الحاج .
– التذكرة:
- اقتناء تذاكر السفر قبل عملية إصدار التأشيرات .
- يتم حجز تذكرة السفر عبر الموقع الإلكتروني التالي: بوابة الحج الإلكترونية https://bawabetelhadj.dz .
– حجز الغرف :
- في مجال عصرنة أساليب التكفل بالحجاج، باشر الديوان الوطني للحج و العمرة في إعداد نظام معلوماتي شامل ، و أهم ما يميزه هو نظام الإسكان الآلي و يبدأ العمل بهذا النظام بعد انطلاق عملية اقتناء التذاكر.
- يتم حجز الغرف عن طريق البوابة الالكترونية لموقع الديوان الوطني للحج و العمرة .
– التكوين:
- باشر الديوان الوطني للحج و العمرة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف بإعداد برنامج شامل و متكامل بغية تحسيس الحجاج و توعيتهم بقيم و مناسك الحج.
- الشروع في الحملة التحسيسية الإعلامية من خلال إطلاق برنامج قيم و مناسك على مستوى إذاعة القرآن الكريم.
- التنسيق مع قناة القرآن الكريم لبث برنامج مفاتيح الحج المبرور يوميا .
- إنشاء مراكز جهوية للتدريب الميداني على مناسك الحج باستعمال مجسمات للأماكن المقدسة .
- برمجة قافلة تحسيسية توعوية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية تجوب ولايات الوطن .
– إجراءات المغادرة :
- الحرص على تواجد الحجاج بالمطارات قبل موعد الإقلاع بـ ( 05) ساعات على الأقل.
- الحرص على اصطحاب كل الوثائق الضرورية ( جواز سفر – تذكرة السفر – بطاقة الحاج – دفتر الصحي للحاج و وصل دفع تكلفة الحج) .
- الالتزام بتعليمات الخطوط الناقلة فيما يخص الأمتعة وذلك بعدم تجاوز الوزن المسموح به ، حيث يتوجب عليه اصطحاب حقيبتين وزن كل منهما 23 كغ وحقيبة يدوية وزنها 10 كغ مع احترام والتقيد بالمقاييس و المعايير الدولية المعمول بها و المتعلقة بالحقائب و المحددة بـ
- الالتزام و الحرص على وضع غلاف الحقائب المسلمة بالمطار.
- التقيد بتعليمات أعضاء الإستقبال بالمطارات لتسهيل إجراءات السفر.