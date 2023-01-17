تراند اليوم : شركة تمنح راتباً بقيمة 3686 دولاراً أمريكياً لمن يسافر مع كلبه

وكالات/ الخليج 365

أعلنت شركة "سناب تريب" السياحية، عن حاجتها لمرشحين لشغل وظائف تعتبر غريبة من نوعها، براتب مجزٍ تبلغ قيمته، 3000 جنيه إسترليني أي مايعادل "3686 دولاراً أمريكياً".

وتتمثل الوظيفة التي أعلنت عنها الشركة عبر موقعها الإلكتروني، في قضاء المرشحين عطلة في 10 منازل سياحية تابعة للشركة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وكتابة تقارير عن جودة هذه المنازل والخدمات التي تقدمها للسياح، ونشرها في موقع الشركة .

وتتميز الوظيفة المعلن عنها بإمكانية اصطحاب المرشحين لكلابهم للعيش في المنازل السياحية التي توفر للحيوانات الأليفة خدمات مميزة.

وأوضحت الشركة، أنه سيتعين على المرشحين كتابة تقارير عن الخدمات التي يحظى بها الكلاب مثل السباحة والتنزه في المناطق المحيطة بالمنازل السياحية، والتقاط الصور لحيواناتهم الأليفة أثناء قضائهم أوقاتاً ممتعة معها.

والجدير بالذكر، أن الشركة ستقوم بتغطية جميع نفقات السفر الخاصة بموظفيها الجدد، إضافة إلى الراتب الذي ستقدمه شهرياً لهم، وفق ما ورد في صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.