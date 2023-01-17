تراند اليوم : شاهد بالفيديو/ نجاة طفل رضيع بأعجوبة من حادث مروع داخل المصعد

بكين/ الخليج 365

وثق فيديو تداوله نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيه لحظة نجاة رضيع بأعجوبة من حادث مصعد مروع هدد ببتر رأسه.

وفي الفيديو يظهر،أن الرضيع البالغ من العمر 19 شهرًا علق ،بين الطوابق، ونصفه داخل المصعد والآخر متدلٍّ خارجه، عندما انطلق المصعد للأعلى فجأة.

وتم تسجيل مقطع الفيديو المثير في شرق الصين، حيث أظهر لحظة الحادث وعملية الإنقاذ المحمومة التي تلته.

ويمكن رؤية السكان يخرجون من المصعد كالمعتاد، ولكن عندما بدأت السيدة وطفلها يخرجان من المصعد، انطلق المصعد إلى الأعلى وأبوابه مفتوحة، مما أدى إلى سقوط الأم خارج المصعد وانحباس عربة الرضيع بين الطوابق.

توقف المصعد عندما علق جزء من عربة الطفل خارج المصعد، الأمر الذي أنقذ حياة الرضيع الذي كان نصفه متدليًا خارج المصعد.

وكشفت المشاهد اللاحقة عن عملية إنقاذ رجال الإطفاء للرضيع واستخدامهم منشارًا كهربائيًا لتحريره، بينما يحاولون تهدئة الأم المرعوبة والرضيع الباكي.

وفي نهاية المطاف، تمكن رجال الإطفاء من قطع الإطار المعدني وفصل مقعد الطفل عن الدراجة، قبل أن يعيدوا الطفل إلى أحضان والدته.

حيث أن الطفل لحسن الحظ، لم يُصب بأذى على الرغم من الحادث المروع، والذي كشفت التقارير أنه نتج عن عطل في المصعد.