تراند اليوم : طرق تثبيت الوزن بعد الرجيم

إنّ الأصعب من النجاح هو الاستمرار على طريق النجاح، فإنّ العديد من الأشخاص يسعُون جاهِدين لتثبيت وزنهم بعد أن عانوا الكثير من التعب في برامج التخسيس والرجيم المختلفة، وإليكم هُنا طريقة لتثبيت الوزن بعد الرجيم مُجرّبة وأثبتت نجاحها، حيثُ يصعُب على الأشخاص الذين يُعانون من السمنة التخلص من وزن أجسامهم بسهولة، وبالتالي من الصعب إيجاد طريقة لتثبيت الوزن، ولكن سنضعُ لكم هُنا أفضل طريقة لتثبيت الوزن بعد الرجيم.

طرق واسرار تثبيت الوزن بسهولة بعد الرجيم

بين أيديكُم الكثير مِن الطُرق الهامة التي يجبُ اتّباعها بعد الخوض في أي برنامج رجيم، وذلك لكي تُحافظوا على وزنكُم المثالي، ومِن هذه الطرق لتثبيت الوزن هي:

لا تعودي لعاداتك الغذائية السيئة، مثل الأكل أمام التلفاز أو عدم الإفطار أو تناول الطعام قبل النوم مباشرة أو تكرار تناول الحلويات والأطعمة الدسمة يوميًا وهكذا.

استمري في العادات الصحية مثل تناول السلاطات والفاكهة والزبادي وعدم إضافة الدهون الكثيرة للطعام، ولا السكريات الكثيرة للمشروبات وهكذا.

استمري في تناول الماء بكثرة يوميًا.

استمري في ممارسة أي نوع من الرياضة مشي أو رياضة منزلية أو جيم أو صعود السلالم وخلافه.

احرصى على قياس وزنك مرة واحدة أسبوعيًا حتى تستطيعي التحكم في وزنك، فإن زاد استطعت تخفيضه سريعًا قبل أن تتراكم الكيلوجرامات.

لا تتركي وجبة واحدة دون تناولها وقسمي وجباتك إلى 5 وجبات 2 رئيسية و3 خفيفة إفطار متوازن ثم وجبة خفيفة ثم غداء ثم وجبة خفيفة ثم عشاء خفيف.

عوضي اليوم الذي تناولت فيه طعام غير صحي بسبب نزهة أو خروجة مع الأصدقاء أو فرح أو مناسبة بيوم أو اثنين تلتزمين فيهما بغذاء متوازن.

الصوم فكرة جميلة لو كررتيها مرتين أسبوعيًا و3 شهريًا وهي سنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه.

طريقة جيدة لتثبيت الوزن بعد الرجيم

طريقتين الأولى إمّا 3 أيام رجيم ثُم 4 أيام مفتوح، مثال سبت وأحد واثنين رجيم، ثُمّ ثلاثاء وأربعاء وخميس وجمعة مفتوح والثانية يَوم رجيم، ثُم يوم مفتوح.

أيام الرجيم

الإفطار

ربع رغيف أسمر أو توست أسمر.

بيضة مسلوقة أو ملعقتين كبيرتين جبن قريش مع ملعقة زيت زيتون أو زيت عادي صغيرة مع بعض الزعتر أو 4 ملاعق فول مدمس مع ملعقة زيت صغيرة.

شاي أو نسكافيه مع حليب خالي الدسم وبدون سكر.

الغداء

رغيف خبز أسمر أو 3 ملاعق كبيرة أرز أو 3 ملاعق كبيرة معكرونة.

طبق شوربة خضار أو خضار مسلوق (سوتيه) ومسموح بالشوربة العادية لكن قللي من الحب قليلًا أو قللي من البند السابق يعني لعدم تكرار الكربوهيدرات.

ربع دجاجة مسلوقة أو مشوية أو محمرة في الفرن (يعني دون إضافة دهون خارجية وانزعي الجلد).

أو قطعة لحم مسلوقة أو مشوية أو محمرة في الفرن أو سمك مشوي بردة أو بزيت وليمون مع عدم إضافة كثير من الزيت وإزالة الجلد.

العشاء

كوب حليب أو لبن رائب أو زبادي خالي الدسم.

ملعقة جبن قريش مع زعتر دون زيت أو لبنة.

طبق سلطة أو ثمرتين فاكهة (إن كنت ترغبين في الاثنين فلتكن ثمرة واحدة مع طبق السلاطة).

أيام الطعام المفتوح: كما ترغبين ولكن احرصي على أن تكون وجبة واحدة دسمة ديلفري أو خروجة ومرة واحدة حلويات، لا تسرفي بشدة.

اسباب زيادة الوزن

هُناك العديد من الأسباب التي تُساهم بشكلِِ كبير في زيادة وزن الجسم التي رُبّما يجهلها الكثير من الناس، حيثُ لها تأثير كبير في ازدياد الوزن.