تراند اليوم : رجيم قاسي مجرب

رُبما يُفقَد الأمل من إنقاص الوزن نتيجة كثرة التجارب الفاشلة، حيثُ أن برامج الرجيم الاعتياديّة تؤدي إلي الملل وسُرعان ما تُترك ولا يتم الاستمرار لها، لذا سنُقدّم لكُم الآن وصفة رجيم قاسي مجرّبة وأثبتت فعاليّتها في إنقاص الوزن بصورة مُناسبة وسريعة مع حفاظها على الوزن وتثبيته بعد الانتهاء من تطبيقه

برنامج رجيم صحي قاسي

يُمكنكم مُتابعة هذا البرنامج القاسي من الرجيم للحُصول على جسمِِ مشدُود ورشيق، ويجب عليكُم قلب الخوض في هذا البرنامج أن تتمتعوا بنفسية جيدة وعزيمة قوية.

أولاً: وجبة الإفطار

وجبة الإفطار في هذا الرجيم ثابتة طول فترة الأسبوع وهي عبارة عن كأسَان من الماء وكوب من الشاي أو القهوة بدون إضافة سكر أو باستخدام أحد بدائله.

ثانياً: وجبتي الغداء والعشاء علي مدار الأسبوع

(اليوم الأول والثاني)

وجبة الغداء: قطعة لحم بقري مسلوقة أو مشوية + طبق سلطة كبير.

وجبة العشاء: طبق سلطة فقط.

(اليوم الثالث والرابع)

وجبة الغداء: 2 بيضة مسلوقة + طبق سلطة كبير.

وجبة العشاء: طبق سلطة فقط.

(اليوم الخامس والسادس)

وجبة الغداء: علبة زبادي صغيرة خالية الدسم بمقدار 125 جرام + 2 حبة خيار.

وجبة العشاء: 2 حبة خيار فقط.

(اليوم السابع)

وجبة الغداء: 2 حبة تفاح أو أكثر حتى الشبع.

وجبة العشاء: 2 أو 3 حبة تفاح فقط.

التعليمات التي يجب اتباعها في هذا الرجيم

لدينا بعض التعليمات الهامّة جدََا التي يجب اتّباعها عند اتباع أي من البرامج المُختصّة بالتخسيس والرجيم، وهذه التعليمات متمثلة في النقاط التالية:

1- سنحتاج في نظامنا الغذائي إلي مطحون بذرة الكتان مع السلطة أو الزبادي.

2- الزبادي المستخدم هو أكتيفيا؛ لأنّه يُساعد علي تحسين عملية شد الجسم والهضم بشكل أفضل.

3- المشي لمدة ربع ساعة فقط كل يوم كرياضة لتحسين وظائف وشد جميع عضلات الجسم.

4- ضرورة شرب ما يقارب 8 أكواب مياة بشكل يومي.

5- يمكن شرب الشاي والقهوة أو الأعشاب الأخري لكن بدون سكر.

6- في حالة ضرورة اضافة سكر فيجب أن يكُون سكر دايت ويجب أن تقل الكمية قدر الإمكان وعدم الاكثار في هذه المشروبات.

7- علي الجانب الآخر غير مسموح بمشروبات الدايت؛ لأنها في الغالب تكون تجارية وتؤثر بالسلب علي البرنامج الذي نتبعه.

8- الابتعاد بشكل كامل عن تناول الحلويات لأنها ستُدمّر النظام أو البطء في تحقيق النتائج علي أقل تقدير وهذا غير مسموح به في أسرع رجيم.

9- يمكن تناول صنف واحد إما الخس أو الخيار في الفترة ما بين الوجبات ويفضل قبل الوجبة بساعتين.

10- تناول الطعام ببُطء لتسريع الاحساس بالشبع بأقل كمية أكل ممكنة.

11- مكافحة الامساك قدر المستطاع وتناول الاعشاب المسهلة.

النظام الأسبوعي:

أولاً: وجبة الإفطار ثابِتة طوال الأسبوع، وهي عبارة عن: 2 بيضة مسلوقة + حبة خيار + مرتديلا (حسب الرغبة).

(اليوم الأول)

الغداء: طبق سلطة بدون جزر أو طماطم.

والسبب وراء ذلك هو أنّ الجزر كثير السعرات الحرارية، والتي تعمل علي الإبطاء من نتيجة الرجيم، أما الطماطم فهي غنية بالأملاح وتحبس سوائل الجسم.

العشاء: لحم مشوي (ستيك) بشرط ان تكون خالية من الملح + زبادي.

(اليوم الثاني)

الغداء: دجاج مشوي أو مسلوق + زبادي مضاف إليه ملعقة من مطحون بذرة الكتان.

العشاء: 2 بيضة مسلوقة + سلطة مكونة من الخس والفلفل والخيار والبقدونس والملفوف.

(اليوم الثالث)

الغداء: جبن منزوع الدسم أو جبن قريش بمقدار 80 جرام.

العشاء: صدر دجاجة مسلوق أو مشوي أو لحم مفروم أو مشوي.

(اليوم الرابع)

الغداء: حبة كيوي أو حبتين علي أعلي تقدير.

العشاء: علبة تونة مضاف إليها ماء، وفي حالة وجود زيت فيها يجب أن يصفي بشكل جيد + علبة زبادي مضاف إليها ملعقة واحدة من مطحون بذرة الكتان.

(اليوم الخامس)

الغداء: خضار مسلوق بدون ملح أو بأقل نسبة ممكنة منه.

العشاء: جمبري أو تونة مصفاه من الزيت أو سمك + سلطة + زبادي.

(اليوم السادس)

الغداء: لحم مسلوق + سلطة مُضاف إليها مطحون بذرة الكتان.

العشاء: طبق شاورما بدون خبز.

(اليوم السابع)

الغداء: دجاج مسلوق + سلطة خضراء + لبن.

العشاء: 3 شرائح مرتدلا + لبن.

معلومات عن وصفة الرجيم القاسي

هذا النظام ثَبُت أنّه يُمكن أن يُفقِد جسمك كيلوجرامات عديدة في الأسبوع، لذَا اشتهر بإسم أسرع رجيم؛ كونُه رجيم قاسي يعتمد علي زيادة الحركة وقِلّة الأكل، لكن الأهم من هذا وذاك أنه غير مؤذي أو مضر ويراعي توافر جميع العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم لكن لا ينصح بإتباعه للمرأة الحامل أو المرضي بأمراض معينة قبل استشارة الطبيب المختص.

برنامج رجيم صحي متكامل

يُفضّل اتّباع هذا البرنامج لفترة أقلّها أسبوعين للحصول على النتائج المطلوبة، ويُمكن الاستمرار به كنظام دائم كونُه من أهم البرامج الغذائية التي يحتاج لها الإنسان.

وجبة الفطور

يمكنك اختيار أحد هذه الأصناف وهي: بيضة مسلوقة مع قطعة من البسكويت خالي السكر، أو قليل من اللبنة خالية الدسم مع خيارتين، أو كأس من الحليب الخالي الدسم وتفاحتين، أو صحن شوفان بالحليب والفواكه.

وجبة الغداء

يمكنك اختيار أحد هذه الاصناف وهي: صحن من السلطة الخضراء، وقطعة دجاج مسلوقة أو مشوية، أو صحن شوربة خضار مع كرات اللحم قليقة الدسم، أو قليق من الأرز الأسمر وصلصة خضار، أو تونة خالية من الزيوت، وسلطة الجرجير.

وجبة العشاء

يمكنك تناول حبتين من الفاكهة أو صحن سلطة بالإضافة إلى كأس من اللبن قبل النوم، وكأي نظام صحي متكامل لا غنى عن التمارين الرياضية، وخاصة المشي لمدّة أقلّها نصف ساعة يومية.

ملاحظة: