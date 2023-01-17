تراند اليوم : هل السرطان ينهش جسد أليسا؟ .. لماذا حزينة؟

هل السرطان ينهش جسد أليسا؟ .. لماذا حزينة؟

بيروت/ الخليج 365

أعربت الفنانة إليسا عن حزنها بسبب تزايد عدد المرضى الذين يصارعون مرض السرطان في لبنان، بحسب بيانات وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني.

وأشارت النجمة اللبنانية في تغريدة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الجمعة، إلى وجود الآلاف داخل لبنان يكافحون السرطان، ونصحت متابعيها ومعجبيها بضرورة الكشف المبكر بهدف القضاء عليه.

كما شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية من البيئة، لافتة إلى أن التلوث هو من أبرز العوامل المسببة للإصابة بالمرض الفتاك.

​وكانت إليسا أعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي وشفائها منه، من خلال أغنيتها الجديدة المصورة "إلى كل اللي بيحبوني"، من ألبومها الغنائي الجديد بنفس الاسم، من إنتاج شركة "روتانا".