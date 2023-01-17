تراند اليوم : رجيم سهل وسريع خلال اسبوع

هناك شريحة كبيرة من المُجتمع تُعاني من مرض السمنة وازدياد مُستمر في الوزن، ويبحثُ الكثير من الأشخاص عن أهمّ برامج الرجيم المُتّبعة للتخسيس، بينما سنتحدّث هنا عن أفضل برنامج تخسيس سريع جدََا بدون بذل أي مجهود، حيثُ تُعدّ السمنة من أخطر الأمراض التي تُصيب الجسم، فهي تُفقِده حيويته وقُدرته على بذل أي مجهود، حيثُ أنّ هُناك العديد من الأمراض المزمنة التي قد يصاب بها الجسم نتيجة الوزن الزائد، ومن خلال هذا الجمهور سنشرح لكُم أهم برنامج تخسيس سريع جدََا.

برنامج رجيم سهل

كل ما عليك فعله هو اتّباع برنامج الرجيم التالي الذي يُعتبر من أهمّ البرامج الغذائية التي تساعد الجسم في التخلص من الوزن الزائد في وقت قصير جدََا.

اليوم الأول من برنامج رجيم سريع المفعول :

وجبة الإفطار : شريحة توست + كوب حليب خالي الدسم.

وجبة الغداء : شريحة من الجبن خالي الدسم + سلطة خضار + كوب مزيج من عصير الأناناس والكيوي.

وجبة العشاء : ثمرة فاكهة طازجة + كوب من الحليب خالي الدسم.

اليوم الثاني من برنامج رجيم سريع المفعول :

وجبة الإفطار : شريحة توست + ثمرة فاكهة طازجة + كوب من الحليب خالي الدسم.

وجبة الغداء : 2 بيضة مسلوقة + سلطة فواكة + كوب عصير برتقال.

وجبة العشاء : 2 حبة من البطاطس المهروسة + كوب من مزيج عصير الكيوي والأناناس.

اليوم الثالث من برنامج رجيم سريع المفعول :

وجبة الإفطار : شريحة توست + ثمرة من الفاكهة الطارجة + كوب حليب خالي الدسم.

وجبة الغداء : قطعة من صدور الدجاج منزوعة الجلد + سلطة خضروات + عصير مزيج الأناناس والكيوي.

وجبة العشاء : شريحة توست + ثمرة من الفاكهة الطازجة + حبة بطاطس مهروسة.

اليوم الرابع من برنامج رجيم سريع المفعول :

وجبة الإفطار : شريحة توست + كوب حليب خالي الدسم + 5 شرائح أناناس + ثمرة من الفاكهة الطازجة.

وجبة الغداء : قطعة هامبورجر + كوب مزيج من عصير الكيوي والأناناس.

وجبة العشاء : سلطة خضروات مع ملعقة من المايونيز + كوب من الحليب خالي الدسم.

اليوم الخامس من برنامج رجيم سريع المفعول :

وجبة الإفطار : شريحة توست + كوب حليب خالي الدسم + 2 حبة مشمش.

وجبة الغداء : سلطة تونة بدون زيت + سلطة من الخضروات + ثمرة فاكهة طازجة.

وجبة العشاء : حبة بطاطس مسلوقة + بيضة واحدة مسلوقة + كوب عصير مزيج الكيوي والأناناس.

اليوم السادس من برنامج رجيم سريع المفعول :

وجبة الإفطار : شريحة توست + كوب حليب خالي الدسم + ثمرة من الفاكهة.

وجبة الغداء : 4 قطع سوسيس مشوي + سلطة خضروات + كوب من عصير الأناناس والكيوي.

وجبة العشاء : 2 حبة بطاطس مهروسة + كوب عصير من مزيج الكيوي والأناناس.

اليوم السابع من برنامج رجيم سريع المفعول :

وجبة الإفطار : شريحة توست + نصف ثمرة جريب فروت + كوب حليب خالي الدسم.

وجبة الغداء : سلطة الدجاج + عدد 6 حبات من الخضار ( بازلاء – فاصولياء ) مطبوخة على البخار + كوب عصير من مزيج الأناناس والكيوي.

وجبة العشاء : سلطة فواكة طازجة + 2 بيضة مسلوقة + كوب حليب خالي الدسم.

برنامج تخسيس سريع

إليكُم هُنا أفضل برامج الرجيم السريعة جدََا في إنقاص الوزن والتخلُّص من السمنة:

اليوم الأول

وجبة الإفطار:

شريحة توست رجيم محمص + ثمرة فاكهة من أي نوع ما عدا الموز لأنه ممنوع بالرجيم + كوب حليب خالي الدسم.

وجبة الغداء:

قطعة واحدة من صدر دجاج مشوي منزوع الجلد + خضروات طازجة + عصير أناناس وكيوي.

وجبة العشاء:

شريحة توست محمصة + ثمرة فاكهة واحدة من أي نوع + كوب لبن خالي الدسم.

اليوم الثاني

وجبة الإفطار:

شريحة توست رجيم محمص + شريحة شمام + ثمرة خوخ كبيرة + كوب حليب خالي الدسم.

وجبة الغداء:

سلطة مع ملعقة مايونيز + بعض الخضروات الطازجة + كوب من عصير الكيوي والاناناس.

وجبة العشاء:

قطعة هامبورجر أو شريحة لحم بفتيك + كوب عصير كيوي وأناناس.

اليوم الثالث

وجبة الإفطار:

شريحة توست رجيم محمص + 5 شرائح أناناس + ثمرة فاكهة طازجة + كوب لبن خالي الدسم.

وجبة الغداء:

سلطة مكونة من الخس والطماطم وقطع صدر الدجاج + شريحة من الجبن خالي الدسم + عصير الأناناس والكيوي.

وجبة العشاء:

حبة بطاطس مهروسة بدون ملح + كوب من اللبن خالي الدسم.

اليوم الرابع

وجبة الإفطار:

شريحة توست رجيم محمص + نص ثمرة جريب فروت (كريب فروت) متوسطة الحجم + كوب من الحليب خالي الدسم.

وجبة الغداء:

2 بيضة مسلوقة جيداً + سلطة فواكه + كوب عصير أناناس وكيوي.

وجبة العشاء:

سلطة الدجاج المستخدمة بالرجيم + مقدار 8 حبات بسلة مطبوخة علي البخار + كوب حليب خالي الدسم.

اليوم الخامس

وجبة الإفطار:

ثمرة فاكهة من أي نوع + 3 حبات مشمش + كوب لبن خالي الدسم.

وجبة الغداء:

سلطة تونة بدون زيت وملح + مجموعة خضروات طازجة + كوب عصير الأناناس والكيوي.

وجبة العشاء:

حبة بطاطس مهروسة + 2 محشي كوسة + مصير الكيوي والأناناس.

اليوم السادس

وجبة الإفطار:

شريحة توست رجيم محمص + مصف شمامة + كوب حليب خالي الدسم.

وجبة الغداء:

ثمرة تفاح واحدة + خضروات طازجة + كوب من عصير الأناناس والكيوي.

وجبة العشاء:

حبة بطاطس مهروسة بدون ملح وإضافات + قطعتين من الستيك المشوي والمتبل بعصير الطماطم + كوب عصير أناناس وكيوي.

اليوم السابع

وجبة الإفطار:

شريحة توست رجيم + 2 ثمرة فاكهة ما عدا الموز الممنوع + كوب لبن خالي الدسم.

وجبة الغداء:

سلطة خضراء + عصير أناناس وكيوي.

وجبة العشاء:

حبة بطاطس مهروسة + 3 قطع سوسيس مشوي + عصير كيوي وأناناس.

طريقة فقدان الوزن بدون رجيم

إنّ الرجيم من الأمور الحياتية التي قد تُسبب شيئََا من الملل للإنسان؛ لذا سنُطلعكم هنا على أهم الوصفات التي تُمكّنكم من خسارة الوزن دون اتّباع أي رجيم.