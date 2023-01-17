تراند اليوم : طرق تخفيف الوزن بعد الولاده القيصريه

تُعاني الكثير من السيدات بعد عملية الولادة من ظُهور بعض الترهلات في مِنطقة البطن وذلك نتيجة الولادة، لذا تبحث الكثير من النساء عن كيفيّة التخلص من هذه الترهلات، فهُناك العديد من طرق تخفيف الوزن بعد الولاده القيصريه، فعِند خُروج الطفل من رحم أمه تبدأ مُعانات الأم في كيفية التخلص من الوزن الزائد في منطقة البطن والترهلات التي تظهر نتيجة الولادة، فهي تظهر بشكل غير مرغوب فيه، لذا نحن جمعنا لكِ سيّدتي أفضل الطرق لتخفيف الوزن بعد الولادة.

خطوات عملية الولادة القيصرية

إذا استقر رأي الطبيب على إجراء العملية القيصرية يبدأ الإعداد للعملية باتّخاذ الإجراءات الاتية، والتي تتمثل في النقاط التالية:

البدء بمراقبة معدل ضربات القلب، والتنفس، وضغط الدم، قبل وأثناء العملية.

تركيب قناع الأكسجين لتزويد الأم بالأكسجين طوال فترة العملية.

تركيب قسطرة بول في المثانة للتأكد من خلو المثانة من البول خلال العمليّة، وهذا الإجراء قد يكون مزعجاً، إلا أنّه غير مؤلم.

غسل البطن والتأكد من عدم وجود شعر في محيط الجراحة.

بعد تخدير المرأة الحامل يُحدث الطّبيب فتحة أفقية أو عمودية أسفل البطن.

يبدأ الطبيب بفتح عضلات البطن للوصول إلى الرّحم، ثم يُحدث شقاً آخر في الرّحم، ويفضل الأطباء عادةً أن يكون الشّقُّ عرضياً لسهولة التئام الجرح.

يسحب الطّبيب الطّفل برفق، ويشفط المخاط من الفم والأنف لتنظيف الجهاز التّنفسي.

يربط الطّبيب الحبل السُّرّيّ ويقطعه، ويبدأ طبيب الأطفال والممرضات بفحص الطّفل والتأكد من سلامته.

بعد إخراج المشيمة، يبدأ الطّبيب بإغلاق الرّحم بِغُرَزٍ قابلة للذوبان وإغلاق شق البطن إما بالغرز أو بالدبابيس الجراحية.

مخاطر الولادة القيصرية

لم تَعُد الولادة القيصرية مُخِيفة كالسابق؛ وذلك بفضل التطور الكبير في المجال الطبي، إلّا أنّها كأي إجراء جراحي تحمل بَعض المخاطر ومِنها:

قد تتعرض الأم للالتهابات ومخاطر العدوى.

قد تتعرض الأم لخطر فقدان كميّة كبيرة من الدم أثناء الولادة.

خطر حدوث الجلطات التي من الممكن أن تُغلق مجرى الدم.

خطر الإصابة بجروح في المثانة والأمعاء أثناء شق البطن.

شق الرّحم قد يسبب ضعف أنسجة جدار الرّحم، وتشوه المشيمة في الحمل القادم.

قد تعاني السيدة من تأخر وصعوبة الحمل مرة أخرى بعد تعرضها للولادة القيصريّة.

قد تعاني الأم من الآثار الجانبية للتخدير، وأكثرها شيوعاً الصداع.

قد يتعرض الجنين للإصابة بجروح أثناء شق الرّحم.

طرق تخسيس البطن بعد الولادة القيصرية

تُعاني المرأة بعد الولادة من مُشكلة ضَعف في عَضلات البطن وترهلها، وتَجِد صُعوبة في استعادة رشاقة الجسم، وفِيما يلي إليكُم أهم النصائح الواجب اتّباعها بعد هذه العملية: