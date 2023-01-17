تراند اليوم : تحديد موعد الحكم على شاكوش بقضية الإساءة للإعلامية ريهام سعيد

تحديد موعد الحكم على شاكوش بقضية الإساءة للإعلامية ريهام سعيد

القاهرة/ الخليج 365

تم تحديد يوم الإثنين القادم، موعدا للحكم على مطرب المهرجانات حسن شاكوش وذلك بتهمة الإساءة للإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها على (فيسبوك).

و ستصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، يوم الإثنين الحكم على حسن شاكوش لاتهامه بمهاجمة ريهام سعيد بجمل تحمل معنى السب والقذف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

ولم تشهد المحكمة في الجلسة الماضية حضور أي من المطرب حسن شاكوش أو الإعلامية ريهام سعيد، وحضر المحاميان الوكيلان عنهما.

وذكرت الدعوى التي تقدم بها شعبان سعيد المحامي وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، بث المطرب حسن شاكوش فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل يهاجم موكلته ويصفها بعبارات تحتوي على عبارات تحمل معنى خدش شرف المدعية، وانتهاك خصوصيتها.

والبداية كانت عندما نشبت مشاجرات بين ريهام سعيد وحسن شاكوش، بعدما رفع كلاهما دعوى يتهم فيها الآخر بالسب والقذف، لتصبح الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء.

وبدأت الأزمة بظهور ريهام سعيد في برنامج (شيخ الحارة) والجريئة، وقالت خلاله إن حسن شاكوش عدوها، لأنها طلبته للغناء في حفل بالساحل الشمالي، حضره معها نجلها ونجلتها لأول مرة، لظروف تعليمهما خارج مصر، فهي أول مرة تحتفل معهما، لكنه تعامل معها بتعالٍ كبير.

وتابعت: حسن شاكوش رحب بدعوتها وذهب للحفل بالفعل، لكنه بعد وصوله طلب مبلغًا ماليًا كبيرًا له وللفرقة المرافقة، لكنها رفضت وطلبت منه تخفيض المبلغ.

وفي المقابل، رد مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، على تعليقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إن المبلغ لم يكن مُبالغا فيه كما قالت ريهام سعيد، موضحًا أنه طلب 30 ألف جنيه مصري فقط، لكنها أعطته 10 آلاف جنيه، وهو ما تسبب في حدوث المشكلة.

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