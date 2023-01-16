تراند اليوم : بث مباشر العراق .. رابط مشاهدة مباراة العراق وقطر بث مباشر خليجي 25

مشاهدة مباراة العراق وقطر بث مباشر خليجي 25 يختتم العراق دور المجموعات من بطولة خليجي 25، بمواجهة نارية امام منتخب قطر بث مباشر اليوم الخميس 16 يناير 2023، في اطار مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى لبطولة كاس الخليج العربي، حيث ستنطلق احداث المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر.

منتخب العراق يدخل مباراة اليوم بعد ان اصبح قاب قوسين من التأهل الى الدور نصف النهائي، حيث يلعب اسود الرافدين على اكثر من فرصة من اجل ضمان التأهل الى الدور القادم، فالفوز او التعادل يكفي لضمان التأهل بغض النظر عن المواجهة الأخرى بين عمان والسعودية، كما ان خسارة المنتخب العراقي قد تؤهله أيضا الى الدور القادم.

وقد قدم المنتخب العراقي أداء رائع منذ انطلاق مشواره في بطولة خليجي 25، فبعد ان تعثر في الجولة الافتتاحية امام عمان 0-0، الا ان اسود الرافدين عادوا الى أجواء المنافسة بسرعة واستطاعوا تحقيق فوز رائع امام منتخب السعودية 2-0، ويصبح اقرب منتخبات المجموعة الأولى لخطف اول بطاقات التأهل.

اما في الجهة المقابلة، فيبدو ان منتخب قطر يريد ان يودع المسابقة بتحقيق نقطة واحدة على اقل، بعد ان خسر المباراة الافتتاحية امام السعودية 2-0، ومن ثم الخسارة في الجولة الثانية امام عمان 3-2، وبالتالي فان امامه اليوم الفرصة الأخيرة من اجل حصد أي نقطة في البطولة الحالية، بالرغم من صعوبة المهمة امام صاحب الأرض والجمهور منتخب العراق.

مشاهدة مباراة العراق وقطر اليوم مباشر

وتقام لعبة العراق ضد قطر على استاد الميناء في مدينة البصرة العراقية. وسيتم نقل لعبة العراق اليوم على قناة العراق الرياضية وعلى قناة ابوظبي وعمان ودبي والكاس الرياضية اليوم.

يذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 25 كانت قد إسندت إدارة مباراة العراق وقطر، إلى طاقم تحكيم أوزبكي، بقيادة ألجيز تاتاشيف، ويساعده كل من شايوسوبوف سنجار وأليشير عثمانوف، والحكم الرابع القطري سلمان فلاحي.

أهم تصريحات مدربي منتخب العراق وقطر قبل خوض اللقاء

اكد التشيكي ميروسلاف سكوب مدرب منتخب قطر انه بالرغم من تأكيد خروجه من البطولة، الا ان الفريق يمتلك الدافع من اجل تحقيق اول فوز في بطولات كاس الخليج العربي.

بث مباشر لعبة العراق وقطر

تتولى شبكة قنوات عمان الرياضية والبحرين الرياضية HD1 والكأس "1" والسعودية الرياضية "1" ودبي الرياضية "1" وأبو ظبي الرياضية "1" جميع مباريات كأس الخليج العربي 25 و أحداث لعبة العراق بث مباشر اليوم. وتعمل الخليج 365 من خلال هذه المقالة خدمة مشاهدة المباراة مباشرة.

تشكيلة منتخب العراق ضد قطر

وسيلعب المدرب الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني للمنتخب العراقي، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره القطري (العنابي)، في نصف كأس الخليج 2023 العراق، كما يلي:

حراسة المرمى: جلال حسن، أحمد باسل.

دفاع العراق (أسود الرافدين): اللي فاضل، مصطفى ناظم، علي فايز.

تشكيلة منتخب قطر ضد العراق

وسيدخل المدرب البرتغالي برونو بينهيرو، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام صاحب الأرض المستضيف العراق، في منافسات كأس الخليج 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

دفاع العنابي القطري: همام أحمد، طارق سيلمان، جاسم جابر، إسماعيل محمد.