تراند اليوم : بث مباشر الاردن .. بث مباشر الاردن واستراليا بث مباشر الاردن واستراليا مباشر مباراة الاردن واستراليا بث مباشر

بث مباشر الاردن واستراليا بث مباشر الاردن واستراليا مباشر مباراة الاردن واستراليا بث مباشر ،ويخوض منتخب الأردن مواجهة ودية قوية أمام أستراليا، في التاسعة من مساء الغد الأربعاء، في إطار معسكره التدريبي في العاصمة القطرية الدوحة، تسبق مشاركته في تصفيات آسيا التي تستضيفها الكويت بعد أيام.

مواجهة قوية مع أستراليا

تعد مواجهة أستراليا، البروفة الأخيرة لمنتخب الأردن قبل التصفيات الآسيوية، حيث كان قبلها قد التقى منتخب الهند وفاز عليه بهدفين دون رد.

يأمل منتخب الأردن بتقديم أداء أفضل مما ظهر عليه أمام الهند وتحقيق نتيجة ايجابية ترفع من مؤشر الثقة والتفاؤل، حيث سيكون مطالبا بالعودة من الكويت ببطاقة التأهل في مجموعة تضم إلى جانبه وأصحاب الأرض، منتخبي نيبال وإندونيسيا.

في المقابل لا تقل المباراة أهمية بالنسبة لمنتخب استراليا الذي يتأهب لمواجهة الامارات يوم 7 يونيو المقبل في قطر ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.

وسيجتهد العراقي عدنان حمد مدرب منتخب الأردن، في مباراة الغد من خلال الاستقرار على التشكيلة الرسمية التي ستخوض التصفيات الآسيوية.

تجرية اللاعبين أمام الهند

كان حمد قد قام بتجربة أكبر عدد من اللاعبين في مباراة الهند بهدف التوصل للتشكيلة الأمثل قبل التصفيات.

وتضم صفوف منتخب الأردن كوكبة من اللاعبين الجاهزين فنيا وبدنيا بعدما خاض معظمهم استحقاقات محلية ودخلوا في أتون المنافسة.

ويتوقع أن يدفع حمد بتشكيلة تضم يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، فيما سيتولى عملية بناء السواتر الدفاعية طارق خطاب وعبدالله نصيب وإحسان حداد ومحمد أبوحشيش.

ويتولى عملية بناء الهجمات بهاء عبد الرحمن ونور الروابدة وأحمد سمير ويشغل أطراف الملعب منذر أبو عمارة ومحمد شرارة، فيما يلعب بالمقدمة يزن النعيمات وأبو حمزة الدردور.