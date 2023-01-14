تراند اليوم : الارجنتين مباشر .. مباراه الارجنتين مباشر الارجنتين وايطاليا مباشر مباراة الارجنتين وايطاليا مباشر - بث مباشر الارجنتين وايطاليا

مباراه الارجنتين مباشر الارجنتين وايطاليا مباشر مباراة الارجنتين وايطاليا مباشر بث مباشر الارجنتين وايطاليا وكشف المدير الفني روبرتو مانشينى عن تشكيلة إيطاليا ضد الأرجنتين في لقاء القمة العالمية التي ستنعقد مساء اليوم الأربعاء 1 مايو 2022، في نهائي كأس أبطال أوروبا أمريكا الجنوبية، والتي يترقبها الملايين من المشجعين حول العالم فلن تكون المواجهة الحاسمة سهلة على كل من المنتخبين، وسيقاتل المنتخب الإيطالي بشراسة من أجل حصد اللقب والتفوق على نظيرها المنتخب الأرجنتيني الذي يستغل حالة التألق التي يمر بها.

تتجه الإنظار إلى ملعب ويمبلي حيث تنعقد مباراة إيطاليا والأرجنتين، وقد عقد المدير الفني روبرتو مانشينى مؤتمر صحفي أكد من خلاله على استعداد لاعبيه الذين وصلوا مؤخراً إلى انجلترا، مشير أن المواجهة ستكون صعبة جداً حيث سيقاتل المنتخب الأرجنتيني بكل قوته من أجل حصد واحد من أهم ألقابه، وسيدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد النتائج الجيدة التي حققها في تصفيات كأس العالم 2022، بينما المنتخب الإيطالي يسعى لمصالحة الجماهير الغاضبة بسبب تراجع مستوى المنتخب.

تشكيلة إيطاليا ضد الأرجنتين

في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي، دي لورينزو، جورجيو كيلينى، إيمرسون.

في خط الوسط: نيكولو باريلا، ماركو فيراتى، جورجينهو.

في خط الهجوم: جيانلوكا سكاماكا، فيدريكو برنارديسكي، لورينزو انسيني.

وستبدأ مباراة إيطاليا والأرجنتين على قناة بي إن سبورت القطرية، وذلك في تمام الساعة 8:45 مساءً حسب توقيت السودان وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة 9:45 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والكويت.