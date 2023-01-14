تراند اليوم : بث مباشر ايطاليا .. بث مباشر الارجنتين وايطاليا مباراة الارجنتين وايطاليا مباشر ايطاليا والارجنتين مباشر بث مباشر الارجنتين يلا شوت

بث مباشر الارجنتين وايطاليا مباراة الارجنتين وايطاليا مباشر ايطاليا والارجنتين مباشر بث مباشر الارجنتين يلا شوت ،ويترقب عشاق الكرة في العالم المواجهة النارية التي ستجمع منتخب إيطاليا، الفائز ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، ضد نظيره منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا، مساء اليوم الأربعاء، للمنافسة على كأس الأبطال "كونميبول–يويفا ".

موعد مباراة الأرجنتين وإيطاليا

تقام مباراة الارجنتين ضد إيطاليا في مواجهة السوبر "لا فيناليسيما" في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "ويمبلى" فى العاصمة الإنجليزية لندن، تكريما لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا، وهي المباراة التي تقام بين بطلي أمم أوروبا وكوبا أمريكا.

وحصد منتخب إيطاليا لقب أمم أوروبا "يورو" نسخة 2022 ، والأرجنتين بطل كوبا أمريكا 2022، حيث من المتوقع أن تكون المباراة بينهما قوية وخارج التوقعات حيث يملك كلا الطرفين مجموعة مميزة من النجوم الدوليين.

وتوج منتخب الأرجنتين بطلا لكأس أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" للمرة الـ15 في تاريخه، في يوليو الماضى بعد أن حقق الفوز على نظيره منتخب البرازيل بنتيجة 1-0، على ملعب "ماركانا" الشهير بمدينة ريو دي جانيرو.

فيما فاز منتخب إيطاليا بلقب أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزا صعبا على نظيره الإنجليزى بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن.

وحقق منتخب إيطاليا لقب أمم أوروبا اليورو مرتين في تاريخه بينما توجت الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 15 مرة.

ويسدل جورجيو كيليني مدافع منتخب إيطاليا، الستار على مسيرته الدولية مع منتخب إيطاليا عندما يواجه الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية في كأس فيناليسيما.

ويتنافس منتخبا الأرجنتين وإيطاليا، على لقب كأس الأبطال 2022، بصفارة التشيلي بييرو مازا، حكم المباراة .

وتأتي هذه المواجهة كجزء من مذكرة تفاهم متجددة بين "يويفا" ونظيره اتحاد أميركا الجنوبية للعبة (كونميبول) حتى عام 2028، والتي ستشهد إقامة نسختين أخريين، بالإضافة إلى مباراة العام المقبل.

وأبدى الاتحادان معارضتهما لاقتراح من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" يهدف لإقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من 4 أعوام، ومن ضمن الاتفاق بين الجانبين، سيفتتح مكتب مشترك في لندن لتعزيز التعاون بين الاتحاديين القاريين بدءا من أوائل عام 2022.

وكان الإتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" قد أعلن في ديسمبر الماضي، إقامة بطولة جديدة، بالتشارك مع اتحاد أمريكا الجنوبية، تحمل اسم "فيناليسما".

البطولة تجمع بين بطلي كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا، ومن ثم ستشهد النسخة الأولى منها مواجهة بين منتخبي إيطاليا، بطل يورو 2020، ومنتخب الأرجنتين، بطل كوبا أمريكا 2021.

واختار ليونيل سكالونى، المدير الفني لمنتخب الارجنتين ، القائمة النهائية التى سيخوض بها مواجهة السوبر أمام منتخب إيطاليا، حيث جاء النجم ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على رأس قائمة المنتخب الأرجنتيني لمواجهة السوبر ضد نظيره الإيطالي، بجانب باولو ديبالا نجم يوفنتوس ولاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان.

قائمة الارجنتين ضد إيطاليا

وضمت قائمة منتخب الارجنتين كلا من:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز، أرمانى، موسو ورولي.

الدفاع: مونتيل، مولينا، فويث، بيزيلا، بيريز، روميرو، أوتاميندى، ليساندرو مارتينيز، ماركو سينسي، تاليجافيكو وأكونا.

الوسط: رودريجيز، ماكلستير، دى بول، بالاسيوس، لو سيلسو، جوميز ودى ماريا.

الهجوم: ديبالا، ميسي، لاوتارو مارتينيز، ألفاريز، خواكين كوريا، جونزاليس وانخيل كوريا.

في المقابل، أعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، قائمة الفريق النهائية التي ستخوض مباراة الارجنتين على لقب كأس الأبطال، حيث استدعى 30 لاعباً من قائمة الآزوري الحالية التي تستعد أيضاً لخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت قائمة منتخب إيطاليا كالتالي..

حراسة المرمى: كراجنو، دوناروما، جوليني، ميريت، (بالإضافة إلى سيريجو ، المصاب).

خط الدفاع: " دي لورنزو، فلورنزي، لازاري؛ أتشربي، باستوني، بونوتشي، كيليني؛ ايمرسون، سبينازولا".

لاعبو الوسط: "باريلا، كريستانتي، فراتيسي، جورجينيو، لوكاتيلي، بيسينا، تونالي، فيراتي".

خط الهجوم: "بيلوتي، برنارديسكي، جونونتو، إنسيني، بيليجريني، بوليتانو، راسبادوري، سكاماكا".