تراند اليوم : بث مباشر الارجنتين .. بث مباشر الارجنتين وايطاليا بث مباشر مباراة الارجنتين وايطاليا مباشر مشاهدة الارجنتين وايطاليا بث مباشر

بث مباشر الارجنتين وايطاليا بث مباشر مباراة الارجنتين وايطاليا مباشر مشاهدة الارجنتين وايطاليا بث مباشر،يواجه منتخب إيطاليا، الفائز ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، نظيره منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا، مساء اليوم الأربعاء، للمنافسة على كأس الأبطال "كونميبول–يويفا "، أو كأس أرتيميو فرانكي.، لا فيناليسيما

ويستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن المباراة العابرة للقارات بين بطل أوروبا وجهاً لوجه مع بطل أمريكا الجنوبية، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع 8:45 بتوقيت القاهرة، مساء اليوم الأربعاء.

سيواجه بطل أوروبا بطل أمريكا الجنوبية للمنافسة على النسخة الأولى من هذا الحدث منذ عام 1993، ولأول مرة منذ 29 عامًا، ستخوض أفضل المنتخبات الوطنية في القارتين المنافسة على كأس أبطال "CONMEBOL-UEFA".

وفازت الأرجنتين بقيادة دييجو مارادونا على الدنمارك في آخر نسخة للمسابقة في عام 1993، وأمام "الألبيسيليستي" الفرصة للفوز بها مرة أخرى هذا العام.

ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب إيطاليا كتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: دي لورينزوا- ليوناردو بونوتشي- كيلينى- إيمرسون.

الوسط: نيكولو باريلا- جورجينهو- ماركو فيراتى.

الهجوم: فيدريكو برنارديسكي- لورينزو انسيني- جيانلوكا سكاماكا.

بينما يأتى تشكيل الأرجنتين المتوقع كالاتى:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

الدفاع: جوان فويث-أوتاميندى- كريستسان روميرو- نيكولاس تاجليافيكو.

الوسط: رودريجيز- دي ماريا- لو سيلسو.

الهجوم: ميسي- جوليان ألفاريز- أنخيل كوريا.

وحصد منتخب إيطاليا لقب أمم أوروبا “يورو” نسخة 2022 والأرجنتين بطل كوبا أمريكا 2022، حيث من المتوقع أن تكون المباراة بينهما قوية وخارج التوقعات حيث يملك كلا الطرفين مجموعة مميزة من النجوم الدوليين.

وحقق منتخب إيطاليا لقب أمم أوروبا اليورو مرتين في تاريخه بينما توجت الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 15 مرة.

ويسدل جورجيو كيليني مدافع منتخب إيطاليا، الستار على مسيرته الدولية مع منتخب إيطاليا عندما يواجه الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية في كأس فيناليسيما.

ويتنافس منتخبي الأرجنتين وإيطاليا، على لقب كأس أبطال أوروبا 2022، بصفارة التشيلي بييرو مازا، حكم المباراة .

وحصد منتخب الأرجنتين، لقب «كوبا أمريكا»، بعد الفوز على البرازيل بهدف دون رد، سجله دي ماريا، بينما المنتخب الإيطالي، توج بكأس الأمم الأوروبية، بعد التغلب على إنجلترا بركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، بعدما سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على وقت المباراة الأصلي.