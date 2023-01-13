تراند اليوم : اعصار شاهين مباشر .. شاهد اعصار شاهين مباشر على قناة سلطنة عمان بث مباشر HD

تقوم قناة سلطنة عمان بنقل مجريات اعصار شاهين مباشر على شاشتها مع دخوله لليابسة قبل ساعات قليلة والبدء بخطة طوارئ وطنية عمانية لمواجهته والحد من تداعياته، وخصصت القناة لأحداث اعصار شاهين مباشر وجولة مفتوحة للمراسلين.

وقد أعلن دخول عين #الاعصار_المداري حاليًا بين ولايتي #المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جدًا ورياح شديدة سرعتها على جدار الإعصار ما بين ١٢٠ و ١٥٠ كم في الساعة.

وكانت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عُمان، أعلنت أن قطاع البحث والإنقاذ يتعامل مع بلاغ انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية بمسقط، وأنباء أولية عن وجود محتجزين، إضافة إلى انتشال جثتين من تحت الأنقاض.

وقبلها أوردت وكالة الأنباء العُمانية أن أمطارا شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب إعصار شاهين، فيما أفاد مركز إدارة الحالات الطارئة العماني بأن سرعة الرياح تُقدر حول مركز الإعصار بـ64 عقدة أي 116 كلم في الساعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار غير مسبوقة.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، فإن قُطر عين الإعصار يبلغ ما بين 11 و14 كم.

وتزامنا، أعلن المركز العماني لإدارة الحالات الطارئة وفاة طفل بعد فقدانه بتجمعات مائية بولاية العامرات. وأضاف أنه تم تسجيل حالتي فقدان أحدهما لطفل في تجمعات مائية وانجراف آخر بداخل مركبته بولاية العامرات.

وتم إعادة جدولة كل الرحلات من وإلى مطار مسقط بسبب الإعصار حتى إشعار آخر. ووجه المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة بضرورة إخلاء عدة مناطق في العاصمة مسقط ومحافظة الظاهرة، حيث إن كميات الأمطار المتوقعة من شأنها أن تؤدي إلى فيضانات خاصة عند التقائها بأمواج البحر ونزول الأودية.

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