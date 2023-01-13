تراند اليوم : اسماء فيسبوك بنات

اسماء فيسبوك بنات اسماء حلوه للفيس بوك اسماء بنات واولاد مزخرفة يقبلها الفيس، حيث يبحث الكثير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي عن أشهر الأسماء المزخرفة، وذالك بحثاً عن التميز فيما بيننا، كما وان هناك العديد من المستخدمين يجدون صعبة نوعاً ما في إختيار الأسماء الان سياسة الفيس بوك تتبع نظام معين فثي خصوصيتها، وهذه الخصوصية تمنع إستخدام بعض من الأسماء الوهمية، وذالك لحماية المستخدمين من الإحتيال والتزييف، وعمليات التهكير التي أصبحت شائعة في الأونة الأخيرة.

كما ان مستخدمي موقع التواصل الاكبر في العالم الفيس بوك يتجاهلون خطورة هذا الأمر وهو إستخدام بعض من الأسماء العربية مثل الكونيه أو عبارات مشفرة، يصعب قرائتها، ولكننا في هذا الملف سنوفر لكم مجموعة كبيرة من الأسماء والعبارات المزخرفة التي يقبلها الفيس بوك.

أسماء يقبلها الفيس بوك مزخرفة

ان الأسماء من أهم الأمور التي يجب علي كل مستخدم إختيارها، ومن الضروري جدا اختيار الأسم الصحيح والدقيق عند إنشاء الحساب الجديد للفيس بوك، وفي هذه الفقرة إنتقينا لكم مجموعة كبيرة من الأسماء الجميلة والمزخرفة والتي يقبلها الفيس بوك.

بينما يجد الكثير من المستخدمين صعوبة في إختيار الأسماء الان الفيس بوك يتبع سياسة تمنع أستخدام الأسماء الوهمية و المزيفة والمستعارة، ولهذا قمنا بإختيار مجموعة كبيرة من الأسماء الحلوة والجميلة والمزخرفة والتي يقبلها الفيس بوك، فكل ما عليكم هو إختيار الأسم الذي يتوافق مع أذواقكم.

اطياف راحله

حاجز الصمت

عازفة الامل

عازفة على اوتار الحزن

بلا مأسي بلا تجريح

قلب من ورق

صدى الصوره

حرف ومعنى

مجروح وبالقلب جروح

عيون القلب

عين وهدب

صافي الود

خيال مختال

انامل الشعراء

ساحر جفونك

صاحب صاحبي

نور من نار

خاطف انضارك

زهرة ربيعك

شموس طيفك

غيومي غطت عيوني

ع كيف كيفك

شموس راحله

رحيل القوافي

بعيد وقريب

تناهيد القلب

صمتي شموخي

اسيرة الذكريات

اسيرة الحزن

اسيرة الحياة

اسير ة كل شئ

صمتي كبريائي

عازف على وتر حزين

صمت الشفاه

اسيرة الصمت

حساسة ودمعتها الماسة

اميرة في زمن حقيرة

ورده الامل

اسير وبحبك اطير

جنه الورد

رسام قلوب

قناصه وعيوني رصاصه

حياتي انا

ورده من نار

اسيرجفونك

صمتي جوابي

سكوتي عقابك

ساحر عيونك

ياسمينة الحلوين

زهره العذاب

ساحره ذلتهم عيوني

حروف الغلا

كتكاته طايحة في الأرض

ثلج حار !!!

حاشر البنات بكرتون اندومي

حول بس مركز

فشفوشه ام شوشه

مدمنة مطازيز

الحلى مبتليني

منغولي ماكل صامولي

بدويه ضيعت برق

ياما تحت البراقع فواجع

شوفت عينك

الدقاقه باربي

تعرف 1 يعرف 1 يعرفني

راسبه في ماده الفسحه

عبده مدعو وسه

رسمي والقمر باسمي

شااااارب فليت

دع التفكير وتمتع بالدلاخة

حصه حصه قصدي صحه صحه صحه

هايدي مضيعة بيتر

ضحية الأسهم

عبود بطاطا

موتي ولا دمعة امي

شايب يبي يسولف

راجعه قدام

مسجل قلق

سنابل مكسوره

حروف الموت

وهم الاقنعه

صرخت صمت

قلوب الحرمان

اسماء فيس بوك مزخرفة 2022

ان الكثير من الأشخاص والمستخدمي لموقع التواصل الشهير الفيس بوك يبحثون عن أجمل الأسماء التي تعبر عن رونقهم وذوقهم الحياتي، وفي هذا الإطار يسرنا ان نطلعكم علي جلة من أروع وأجمل اسماء فيس بوك مزخرفة 2022، نتمنى ان تتوافق مع أذواقكم.

عڹډمٳ تمښک ڂڹڄڒ-ڵٺڦٺڵڹي-ٳحذڒ-ٳڹ ٺڄڒح-یډک-ڡٺؤڵمڹي

بہحہب-حہالہي-عہشہان هہيہك-مہرتہاح بہالہي

پآڷعععربۓ محححڈش يڛڛتآهل

قدمت إستقالتے-من عالم’لايوجد به-شخص-يستحق’الثقة

رح-أخبيڪ بئلبي’ۈأحڪي-للنآس-ضآع ۈمآفيڪن-تلآئۈه

قلبي-كقبر ي-لايتسع-لأثنين-حبي كموتي-لايتكرر مرتين

أعترف’ بأنني-غير-صالح-لعشق ‘أي-مخلوق بعده

آنآ-ضحيټ بآڸدڼيآآ-عڸشآآڼڲ ۈڷآ-يۈم قڸبے-بآآعڲ-ۈڷآخآآڼڲ

هآتلے-ست-فے’آلدنيآ كآنت-حآمل-فيآ غير آمے-مش-هتلاقے

آنآ-ضحيټ بآڸدڼيآآ-عڸشآآڼڲ ۈڷآ-يۈم قڸبے-بآآعڲ-ۈڷآخآآڼڲ

من-لآ يهمه-الهاظا سيخسر-الشسمو

نفسے-عہزيہزة-ۈبرستيجے-عآڷے

ما-بتعرفنيش-تضيفنيش

سہأتہغہير-وسہتہندمہونہ صہدقہوني

لآ أحتآج-تقييمآ-من آشخآص.فآنآحقآ-آعرف-من آكون

ليرحل’من يرحل.فقد رحل-الأغلى

لا’بنت-ملڪ-ۈلآ بنت’وزير بس-الليے’بدي يآه’بصير

فہلہسہطہيہنہيہ حہارقہہے روسہہھہم

عذرآ-يآبشر-ڪۧڷ-صفآت آڷڪۧلآب-فيڪۧم إلآ وفآئهآ

حبوني-آو-ڰرهونۓ-ڷا آذڰر-آني خلقت-ڰۓ آعجبهم

المعاملهے نفسے المعاملهے خلاصے-يادنيا-مفيشے-مجاملهے

آبتسآمتي-لآ يستحقهآ-آلجميع فآلذلك-قلليلآ-ما آبتسم

ڪتبت-ﺄسمڪ-في ڪڷ-آڷأمأڪن-آڷأ فۈۈق-آڷمأء-لأ زڷت-ﺄحاۈڷ

حروف خرساء

نضره قتاله

اذكى غبي

طرطعانه خربانه

مواصل والمخ فاصل

ششأنيس الونيس

رهف من شافها استخف

سوزان مروعه البزران

خاطف نمله ويهدد اهلها

المبطح بالدكه

واحد هاج عن مرته

أم كوشه للشقق المفروشه

حاشر بوش بزاوية الحوش

بنت سكر

اكبر عذاب مساكة في شعر عبده

كل طماطم وانسى البراطم

ايزي والشعب عنقليزي

ورده من ذهب

أسواره من حديد

عيون الليل

ومشاكل والشعب ما ياكل

وقااضي والشعب فااضي

شين مدلع

فلها وربك يحلها …

.. ثلجه مشويه

اسكريم على الفحم

سلف ريال

مستر مطباات

يركدوون ويرقدوون

ام طخطيخ

شايل جروحي بروحي

اوراق تداعب قلبي

رسام صور

الوان مزيفه

مغروره ولاكن

سفينة الموت

عنقود الحياه

مذكرات حزينه

طبيب الاحساس

واحدبيبسي بدون شطه

خوخه تجيب الدوخه

مطرطع صوته يلعلع

مجنونة تاكل زيتونه

شاربه توت ولابسه بوت

اذا جاك ارق اشرب مرق

قمر من شافها طمر

مجنون بس حنون

جذاب بس كذاب

مصفوق بلوح كتكات KitKat

رجه بس رزه

متوسد نعيلاته

شارب بيبسي ومدلع نفسي

شارب بيره ومكفخ منيره

منسدح ببريق شاهي

عريس مضيع الصالة

راعي الشبصات

هونقا بونقا

بعير رومانسي

فك وانا افك

ام شوشه المنكوشه

هشك بشك

متقهويه بديزل

شارب شاني ومـدلع حالـي

تعرف احد يعرف احد يعرفني

ماشي بشارع ادور امي اصيح ضايع

لم-آخلق-لمعآلجة عقول الناس-لكني آستطيع-مرآعآة-تخلفهم

ڷسټ-أٵڦڞڷ-مڽ ڠيرێ-ۈڸڰڹےٲمڷڰ-ڦنآعۀ-عڊم مڨآرڻۀ-ڹڣسے-پأحڍ

لو-كانت الدموع-ترد غاليآ-لجعلت من-دموعي-نهرآ-جاريآ

اكره-ان-اشمت-بأحد لكن-يعجبني-الزمان حين-يدور

لا-يهمني من-يتكلم-وراء-ظهري المهم-انه-يخرس-عندما يلمحني

لآيغرگ-زود آهتمآمي-وربي-لا نويت-امحيك-مآ تآخذ-مني-ثواني

آريد آن-آنسے و-ڷڪن-آلذڪري تعشق-آلرجۈع

ان-رأيتم -حمراءفآعلمۆ-ﭑن مسائي-شديد ﭑلٱنحرﭑف

أرآهن- أن-حذآئي-أفضل من-بعض الناس-في-حيآتي

ربےأرحمےمنے-أشتاقتےلهمےنفسے وهمےتحتےألترابے

البحر مالح والناس مصالح

يا معشر العشاق أزف لكم خبر سيئ ، الليل في الشتاء أطول

اسماء حلوه للفيس بوك 2022

انتقينا لكم في هذه الفقرة مجموعة من أجمل وأروع الاسماء للفيس بوك والمزخرفة، والتي يمكنكم وضعها بشكل أنيق وراقي وتعبر عن رونق المستخدم، كما ان هذه الأسماء تم فلترتها بشكل دقيق حيث تم قبولها من قبل ادارة الفيس بوك، فيمكنكم إختيار الأنسب من بينها والتمتع بها بين الأحبة والأصدقاء.

كما ان الكثير من المستخدمين يواجهون صعوبة في إختيار الاسماء الان الفيس بوك يتبع سياسة خاصة به ويمنع أستخدام الأسماء المزيفة والمستعارة، وذالك لوجود الكثير من الشكاوي التي مفادها النصب والإبتزاز وعدم القدرة علي تحديد هوية صاحب الحساب، وهذا الأمر أصبح منتشراً في الأونة الأخيرة، ولهذا قمنا بإختيار مجموعة كبيرة من الأسماء الحلوة والجميلة والتي يقبلها الفيس بوك، فكل ما عليكم هو إختيار الأنسب من بينها.