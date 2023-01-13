تراند اليوم : اسماء بنات 2022

اسماء بنات 2022 تحميل اسماء بنات حلوه وخفيفه وجديده 2022، حيثُ الكثير من الآباء والأُمهات الراغبين في تسمية بناتهم ضمن الأسماء الجميلة والتي يزيد عليها الاقبال من قِبَل الناس، ولذلك فانَّ هناك الكثير والكثير من الأسماء الجميلة الخاصَّة بالبنات، فدائماً يتطلَّع الكثير من الآباء الى الأسماء الجميلة والمتميّزة من أجل تسميتها لبناتهم الجُدُد، حيثُ يكون بعض الأسماء الخاصة بالبنات من أسماء بعض المشاهير من النساء، ويسعى الكثيرين الى تسمية بناتهم اقتداءً بالشخصيات المشهورة أو ربما الفنانات أو الشخصيات المُعتبرة في المجتمع أو خارجه، وهو أيضاً ما يجعل من تسمية البنت أمراً ليس صعباً، كما ويجب على المرء أن يخاف الله سبحانه في أبناءه وبناته، وأن يُسميهم أسماءً تُرضي الله ورسوله، وهنا سنتحدَّث عن اسماء بنات حلوه وخفيفه وجديده 2022.

اسماء بنات حلوه وخفيفه وجديده 2022

توجد الكثير من الأسماء الخاصة بالبنات والتي من الجميل أن يتم تسمية البنت بها، لأنَّها خفيفة ولها معاني مُعبّرة وهادفة وتحمل هذه الأسماء في طيَّاتها كل معاني الحب والاحترام والرُّقِيّ، كما وجاءت الكثير من أسماء بنات خفيفة والحلوة والجديدة، والتي أثبتت هذه الكلمات جمالها منذ القِدَم الى اليوم، وبعضُها رُبَّما يكون حديثاً ولكن له عنى راقي وجميل وجذَّاب، وهو الشيء الذي نرغب بالحديث عنه في موضوعنا الذي بين يديك، ومن الأسماء الجميلة والخفيفة للبنات في العام 2022:

دانة : وتعني اللؤلؤة الكبيرة.

داليا : وتعني الناعورة التي يديرها الماء.

ديالا : وتعني أيضاً الشيء المنسوب إلى نهر ديلي في العراق.

كادي : هو الماء البطيء في الجريان، وهو ايضاً نوع من أنواع الأزهار الجميلة.

وسن : وهو ما معناه النعاس، ويعني أيضاً ثقل النوم.

وجد : وهو ما يعني الحب الشديد.

ريفال : هو الاسم الذي يعني الفتاة طويلة الشعر، والفتاة المتبخترة في المشي.

لانا : وهي تعني النخلة الصغيرة.

ألين : وهي ما تعني أجمل نساء العالم.

أثير : هي ما معناه جوهرة السيف وبريقه اللامع.

هايدي : وهي ما تعني بالألماني الفتاة من الأصل النبيل.

مي : وهي ما يُقصَد بها أنثى القرد.

راما : وهي ما تعني بستار الكعبة المُشرَّفة.

جوري : وهي الوردة، ذات اللون الأحمر الكبير

بيسان : وهي مدينة في فلسطين.

منة الله: وهي ما تعني عطاء من الله .

لوسي : ما تعني الضوء اللامع .

نرمين : ما تعني الفتاة الناعمة وهو أيضاً اسم تركي.

بسنت : وهي الزهرة ذات الرائحة الجميلة المميزة.

أناهيد : وهي ما يعني المرأة الفاضلة.

جلنار : هي أيضاً تعني زهر الرمان وأصبه اسم فارسي.

رواء : تعني المنظر الحسن.

سرى : وهو المشي ليلاً.

سوار : وهو ما يعني الحلية المستديرة التي تُلبس في المْعَصم أو ام يُلبَس بالزند.

جمان : وهي ما تعني اللؤلؤ والجمانة تعني اللؤلؤة.

روبين : وهو اسم ياقوتة .

ياره : هو أيضاً ما يُعرف عند الفرس، وما تعني القدرة والقوة.

ريماس : هو ماء الألماس.

جوين : هو تصغير لاسم جون.

ميرال : اسم جميل يعني الغزال الصغير.

مارية : وهي أيضاً القطة الملساء، أو المرأة البيضاء الرقيقة.

مسرة : وهي الفرحة.

تالة : وهي النخلة الصغيرة الجميلة.

لين : وهي ما يعني النخيل، أو النعومة.

رهف : هي الرقة والجمال واللطافة .

اسماء بنات حلوة ونادرة

كما وتوجد الكثير من الأسماء الجميلة والمهمة التي يقوم بعض الآباء بتسميتها لبناتهم المولودات حديثاً، وهي أسماء جميلة وراقية ونادرة في الوجود كثيراً، حيثُ نستطيع القول أنَّ هناك الكثير من هناك الكم الهائل من الأحاسيس الجميلة التي تربط بين الأب وفتاته المولودة حديثاً والذي يجعل منه انساناً عاطفياً أكثر تقوده الى تسمية ابنته بالأسماء الجميل الذي يراهُ مُلائماً جداً، والعديد من الآباء والأُمهات ما يروا أنَّ أجمل شيء يُمكنهم فعله عند تسمية بناتهم أن يُسمُّوهن بأسماء جميلة ونادرة، خصوصاً وأنَّهم يُحبون أن تكون أسماء بناتهم مميزة وجميلة، ومن ضمن الأسماء الخاصة بالفتيات والتي فيها كمية من الجمال وذات معنى مُميَّز، وهي:

أسرار: وهي أخبار مكتومة، أو غير معلنة.

ديم: وهو اسم جميل وهو جمع لديمه وهو أيضاً ما يعني المطر الخفيف.

هتان: وهو المطر الخفيف.

تالا: هو ما يعني النخلة الصغيرة.

نورسين: وهو ضوء القمر الجميل.

لوليا: اسم يعني حبات اللؤلؤ.

نازلي: هو اسم جميل تركي، ويعني المدللة

سيفدا: وهو اسم يعني العشق.

لوسين: اسم يعني المستقبل.

سلافا: اسم يعني التحية.

روجيندا: اسم يعني الشمس التي تدل على الحياة الجميلة.

روجين: وهو ما يعني شمس الحياة.

نيروز: ما تعني بيوم العيد.

هازال: وهي ما تعني النبتة أو البندق.

يارا: وهو أيضاً اسم تركي، ويعني بالمحبوبة.

يامور: وهو أيضاً ما يعني المطر.

روهان: اسم يعني الوعد.

روشان: اسم يعني الانارة والشيء المضيء أو اللامع.

روسيل: اسم يعني قرص الشمس.

روسلين: هو اسم يعني الشمس قبل غروبها.

أحلام: وهو ما يعني جمع حلم والذي يعني أيضاً طول الأناة والصبر.

إخلاص: اسم يعني الأمانة.

أروى: اسم أنثى الوعل أو ما يعني الفتاة الجميلة.

أريج: وهو اسم عطر أو رائحة طيبة.

روجدا: اسم يعني النهار.

رندة: اسم يعني الجميلة.

سودي: اسم يعني الحجر الأسود في الكعبة المُشرَّفة.

أزهار: هو نبات جميل ولذيذ، وهو ذو زهر وألوان.

اسماء بنات دينية

كما توجد الكثير من الأسماء الخاصة بالفتيات والتي لها معنى ديني جميل، يحمل في طيَّاته كل معاني الحب والأمل، وهي من أكثر أنواع الأسماء التي يلجأ اليها الأهل في وقتنا الحاضر في بلادنا العربية من اجل تسمية بناتهم بها، وهي أيضاً ما تحمل في طياتها الكثير من المعاني الجميلة التي من شأنها أن يجلب بركة الله عزَّ وجلّ على الناس وعلى الفتاة التي تحمل هذا الاسم الديني أو الذي الحميل الذي له علاقة دينية ومعنى جميل، ومن هذه الأسماء الدينية الجميلة للبنات، وهي:

تالا: وهو ما يعني نخلة صغيرة.

جنى: وهو اسم يعني ما يجنيه الناس البُسطاء امَّا من تمر أو ربما عسل أو حتى فاكهة.

جويس: ما يعني الفرحة.

إكرام: وهو اسم يعني تقدير المنزلة أو المكانة.

أسيل: وهي الفتاة الجميلة ذات الخد الناعم والبشرة النظيفة والملامح الرائعة.

ألين: وهي أيضاً أجمل النساء.

جودي: وهو اسم يعني جبل، وهو أيضاً ما يعني الجبل الذي من شأنه أن تقف عليه السفينة المُختصة بسيدنا نوح عليه أفضل السلام.

جوانا: وهو ما يعني فتاة شابة.

جوري: وهو ما يعني ورد أحمر كبير.

أريج: وهو اسم يعني رائحة جميلة، والعطر الفواح.

أبرار: وهو ما يعني الصادقون والمطيعون.

أسل: اسم يعني السيف، أو هو أيضاً نوع من النبات التي تحمل الغصن الدقيق.

أنهار: وهو اسم يعني مجرى المياه.

أسيف: وهو اسم يعني الفتاة ذات القلب الرقيق.

آمنة: وهي الفتاة المطمئنة من أي أذى.

إلهام: وهو اسم يعني وحي.

أضواء: وهو ما يعني أنوار.

تقوى: وهو ما يعني الخوف من الله.

تغريد: هو اسم يعني صوت العصافير.

تاليا: اسم يعني نور الجنة.

تمارة: اسم فتاة تقوم ببيع التمر.

برلنت: وهو اسم يعني أنقى وأغلى وأجمل أنواع الألماس.

تقية: وهو اسم يحمل في طيَّاته روعة في تقوى الله تعالى.

تمامة: اسم البقية.

بدرية، بدور: اسم من الأسماء التي تُنسَب إلى البدر.

بدرة: وهو اسم يدل على كيس ممتلئ من النقود.

بتول: وهو ما يعني المرأة الطاهرة، أو المرأة العذراء ولم تتزوج.

براعم: وهو اسم زهرة جميلة غير ملقحة.

بديعة: اسم يعني الأصيلة، والتي لا يوجد لها مثيل.

براءة، برء: وهو اسم جميل يعني الشفاء والسلامة التامَّة من الداء.

برجيس: وهو اسم نجم جميل من النجوم.

برلنت: وهو اسم يعني أنقى وأغلى وأجمل أنواع الألماس.

تقية: وهو اسم يحمل في طيَّاته روعة في تقوى الله تعالى.

تمامة: اسم البقية.

توبة: هو أيضاً اسم لأحد أبواب الجنة.

تماضر: هو اسم يعني المرأة صاحبة البشرة البيضاء.

تسنيم: وهو عين بها ماء موجود في الجنة.

أشرقت: وهو اسم يعني الوقت حين شروق الشمس.

إيثار : وهي ما يعني تفضيل شيء مُعيَّن عن غيره.

أروى: وهي الفتاة الحسناء الجميلة.

إسعاد: وهي أيضاً تقديم كمية السعادة للآخرين.

آلاء: وهي ما يعني نِعم.

أسماء بنات من الجنة

حيثُ توجد الكثير من الأسماء الجميلة التي لها ارتباط بالجنة وهي أيضاً الأسماء التي قُمنا بالكتابة عنها سابقاً والتي تحمل في طياتها الكثير من المعاني الجميلة، حيثُ كثيراً ما يلجأ الأخل الى تسمية بناتهم بأسماء دينية جميلة أو أسماء لها ارتباط بالجنة، كأن يُسموا بناتهم باسم نهر في الجنة أو اسم من أسماء القصور في الجنة وما شابه هذا، حيثُ نتشرَّف بكتابة موضوعنا الذي تبحث فيه ومن خلاله على الكثير من أسماء بنات من الجنَّة، ومنها: