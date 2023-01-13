تراند اليوم : طلب اعتراض القبول الموحد .. رابط تقديم اعتراض القبول الموحد

طلب اعتراض القبول الموحد اعتراض القبول الموحد رابط تقديم اعتراض القبول الموحد من هنا رابط تقديم طلب الاعتراض على القبول الموحد، أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية عن نتائج القبول الموحد للجامعات، وينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور نتائج الاختبارات التي يقدمها الطلاب لهم لتحديد الجامعة التي يمكنهم الالتحاق بها. من أجل دراسة التخصصات التي حلم بها الطلاب، ولكن بعد إعلان النتائج، اعترضت مجموعة من الطلاب على النتائج التي ظهرت. وذكر أن الطلب قدم الفحوصات إلكترونيا نتيجة انتشار فيروس كورونا في المملكة الأردنية.

نتائج القبول الموحدة 2022

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموحد

خطوات تقديم اعتراض على نتيجة القبول الموحد

نتائج القبول الموحدة 2022

وافقت وزارة التربية والتعليم الأردنية على أسماء الطلاب الذين خضعوا للاختبار الموحد للقبول في الجامعات، وتمت الموافقة على هذه الأسماء رسميًا من قبل الوزارة. وافتتح يوم السبت الثاني من تشرين الأول 2022 م، الموقع الإلكتروني للوزارة، ليطلع الطلاب على نتائجهم، ومعرفة الجامعات التي تم قبولها، ويمكن للطلاب في الأردن معرفة النتائج.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموحد

يبحث الطلاب في الأردن عن كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموحد المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية، حيث يرغب الطلاب في الحصول على النتائج وطباعتها على الورق للاستفادة منها. للاستعلام عن نتائج القبول الموحد اتبع الخطوات التالية:

أدخل الرابط الإلكتروني لوحدة التنسيق الموحدة

اضغط على نتائج القبول بالجامعة.

أدخل البيانات المطلوبة.

انقر فوق أنا لست روبوتًا

انقر فوق استفسار.

وبالتالي، ستظهر لك النتائج.

خطوات تقديم اعتراض على نتيجة القبول الموحد

بعد الموافقة على النتائج من قبل وزارة التعليم العالي في الأردن، يمكن لجميع الطلاب تقديم اعتراض على النتائج التي حصلوا عليها، حيث يمكنهم ة موقع التنسيق وتقديم طلب اعتراض.

أدخل الرابط الإلكتروني لوحدة التنسيق الموحدة ( http://www.admhec.gov.jo/ )

انقر فوق إرسال اعتراض للقبول.

املأ طلب الاعتراض الذي ستقدمه.

تحقق من جميع البيانات المدخلة.

النقر فوق حفظ.