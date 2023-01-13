تراند اليوم : سبب عطل السوشيال ميديا .. سبب توقف الفيس بوك وسبب انقطاع الواتس والفيس والانستا والسناب شات

سبب عطل السوشيال ميديا وسبب توقف الفيس والواتساب والانستا والسناب شات ، وتسبب عطل فيسبوك لصاحبه مارك زوكربيرج رئيس شركة فيسبوك بخسارة نحو 5.9 مليارات دولار حتى الآن بسبب توقف تطبيقاته عن العمل.

وأصبح سؤال ما سبب تعطل الفيس بوك اليوم محل اهتمام المستخدمين ، واشنطن بوست نقلت عن مصدر أن موظفو فيسبوك حاولوا استخدام منصات أخرى مثل Slack للتواصل لكن معظمهم لم يتمكنوا الدخول إليها بسبب توقف عمل آليات التسجيل عبر فيسبوك.

أما نيويورك تايمز قالت إن موظفو فيسبوك لا يستطيعون الدخول إلى مبنى الشركة لتقييم أسباب العطل بعد توقف بطاقاتهم عن العمل.

وتكهن خبراء الإنترنت بأن الأمر قد ينطوي على خطأ في نظام أسماء النطاقات "DNS" لمواقع فيسبوك.

وغالبا ما يُشبَّه نظام أسماء النطاقات بدليل العناوين أو دليل أرقام الهواتف، ولكن للإنترنت. فهو يوجه برامج تصفح الإنترنت إلى نظام الكمبيوتر الذي يخدم الموقع الإلكتروني الذي يبحث عنه المستخدم.

وكانت مشكلات سابقة في نظام أسماء النطاقات قد أدت إلى انقطاع واسع لخدمات العديد من المواقع الرئيسية في وقت سابق من العام الجاري.