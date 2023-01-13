تراند اليوم : نتائج المراسلة 2021

نتائج المراسلة 2021 يمكنكم الأن تحميلها مباشرة، يعد امتحان ثبات المستوى للعام الدراسي 2021/ 2022م والمعروف باسم اختبار المراسلة في الجزائر من أهم الإختبارات في حياة الطالب، حيث يرغب العديد من الطلبة معرفة نتائج إختبارات المراسلة والتي سيتم الإعلان عنها إلكترونياً، كذلك ما هي طريقة إستخراج نتائج المراسلة 2022، وكافة الروابط الالكترونية التي سترفع من خلالها النتائج لكافة الطلاب والطالبات من أجل إستخراج نتائج المراسلة لعام 2022م.

ما هي طريقة إستخراج نتائج المراسلة 2022

قام الطلبة بتقديم امتحان ثبات المستوى أو إختبار المراسلة في دورته الأولى لهذا العام 2022م وذلك في 18 ماي 2022م، كما قامت وزارة التربية الوطنية بإتمام إجراءات إختبار المراسلة من خلال إلتزام الإجراءات الوقائية والإحترازية من فيروس كورونا، وأعلن موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات في الجزائر أن نتائج إختبارات المراسلة سيتم رصدها على الموقع الإلكتروني الخاص وذلك في آخر أسبوع من شهر جوان، أو في 2 جويلية من عام 2022م، لذلك فإنه يجب على جميع المتقدمين لإختبارات المراسلة 2022بالدخول وتسجيل حساب جديد على موقع الديوان الوطني والتكوين المهني للمسابقات والإمتحانات في الجزائر.

حيث أن نتائج شهادة إثبات المستوى سوف يتم تحميلها عبر شبكة الإنترنت من خلال الموقع، وفي لقاء صحفي لوزيرة التربية الوطنية في الجزائر، قالت أن وزارة التربية الوطنية الجزائرية سوف تعلن رسمياً خلال هذه الأيام عن نتائج المراسلة دورة ماي2022عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات في الجزائر.

نتائج امتحان اثبات المستوى للعام الدراسي 2022

إن جميع طلاب وطالبات المراسلة يستطيعون الاستعلام عن نتائج امتحان اثبات المستوى2022 أو نتائج المراسلة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الوطني للمسابقات والامتحانات في الجزائر من هنا، وأما موعد الإعلان عن نتائج المراسلة 2022فمن المتوقع أن يكون ذلك اليوم، وذلك بحسب تصريحات وزيرة التربية الوطنية عن موعد الاعلان عن نتائج امتحان اثبات المستوى للعام الدراسي 2022.

ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأت وزارة التربية الوطنية بالفعل خلال الساعات القليلة الماضية بإظهار نتائج المراسلة امتحان اثبات المستوى للتعليم عن بعد في الجزائر، وسيتم الإعلان عنها بين أيدي الطلبة خلال عدة أيام، وذلك من خلال دخول الطلبة إلى الموقع الذي تم الإعلان عنه لنتائج المراسلة واستخدام رقم التسجيل وكتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب بطريقة صحيحة، لتظهر نتيجة إمتحان ثبات المستوى أو إختبار المراسلة للطالب.