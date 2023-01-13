تراند اليوم : نتائج سادس اعدادي 2021

يمكنكم طلابنا الأعزاء الوصول إلى نتائج سادس اعدادي 2021 عبر الروابط المنشورة على موقعنا عقب إعلان وزارة التربية العراقية نتائج سادس اعدادي 2021 في جميع المحافظات مع توضيح نسب النجاح في الفروع الأدبية والعلمية والإحيائي والتطبيقي.

نتائج سادس اعدادي 2021 الدور الاول

وأضافت "نتقدم بالشكر الى ملاكات الوزارة كافة في اللجنة الدائمة للامتحانات العامة والى السادة المديرين العامين في المديريات العامة والى أعضاء الهيئات التدريسية ومدراء المراكز والمشرفين التربويين والاختصاصيين الذين اشرفوا على أداء امتحانات الدور الأول للدراسة الإعدادية .. واليكم نسب النجاح المتحققة للفروع كافة ".

الفرع العلمي / الاحيائي ، نسب النجاح حسب المواد ...

- مادة اللغة العربية 70،81%

- مادة اللغة الإنكليزية 67،93%

- مادة الاحياء 74،60%

- مادة الرياضيات 64،21%

- مادة الكيمياء 64،88%

- مادة الفيزياء 52،89%

رابط نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول

وقد حصلت المديريات العامة الثلاث الأولى على نسب النجاح وحسب الترتيب الآتي :-

المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الكرخ الأولى / المركز الأول .

المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الرصافة الأولى / المركز الثاني .

المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الكرخ الثانية / المركز الثالث .

اما اعداد الطلبة الذين حصلوا على المراتب الثلاثة الأولى على مستوى العراق فقد اشترك في المركز الأول (188) طالب وطالبة بمجموع (599) .

اما المركز الثاني فقد اشترك فيه (215) طالب وطالبة بمجموع (598) .

اما المركز الثالث فقد اشترك فيه (315) طالب وطالبة بمجموع (597) .

نسب النجاح في الفرع العلمي / التطبيقي حسب المواد :-

- مادة اللغة العربية 74،5% .

- مادة اللغة الإنكليزية 71،44% .

- مادة الاقتصاد 90،1% .

- مادة الرياضيات 31،2% .

- مادة الكيمياء 62،77% .

- مادة الفيزياء 49،31% .

وكان ترتيب المديريات العامة التي حققت المراكز الأول ، على النحو الآتي :-

المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الرصافة الأولى / المركز الأول .

المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الرصافة الثانية / المركز الثاني .

المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الكرخ الثانية / المركز الثالث .

اما اعداد الطلبة الذين حصلوا على المركز الأول والثاني والثالث على مستوى العراق ، فقد اشترك فيها (52) طالباً وطالبة فقط .

اما نسب النجاح في الدراسة الفرع الادبي ، فقد كانت على النحو الآتي :-

- مادة اللغة العربية 72،71% .

- مادة اللغة الإنكليزية 46،76% .

- مادة التاريخ 63،7% .

- مادة الرياضيات 65،35% .

- مادة الجغرافية 85،53% .

- مادة الاقتصاد 84،25% .

وقد حصلت المديريات العامة للتربية في المحافظات على المراكز الأولى وعلى النحو الآتي :-

المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى / المركز الأول .

المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الكرخ الثانية / المركز الثاني .

المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الكرخ الثالثة / المركز الثالث .

وقد اشترك (20) طالب وطالبة في المركز الأول والثاني والثالث على مستوى العراق في الدراسة الفرع الأدبي .

وفي الختام ، اكرر شكري وتقديري الى دولة رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي لدعمه المتواصل للعملية التربوية ، والشكر والتقدير الى الوزارات كافة التي ساندت وزارة التربية في أداء هذه امتحانات الدور الأول .

وفي الوقت الذي نعلن فيه نتائج امتحانات الدور الأول للدراسة الإعدادية بفرعيها العلمي والادبي فأن وزارة التربية توجه الدعوة الى أبنائنا الطلبة الأعزاء الى استثمار الوقت للاستعداد التام لإداء امتحانات الدور الثاني التي سنعلن موعدها قريباً جداً ان شاء الله .

وبإمكان طلبتنا الأعزاء، الاطلاع على النتائج لجميع المحافظات عبر الروابط التالية :

# نتائج سادس اعدادي 2021 الكرخ_الاولى

https://drive.google.com/.../1K2BDe-LYT-C0K...

# نتائج سادس اعدادي 2021 الكرخ_الثانية

https://drive.google.com/.../1SuKNY8GsDCDBCKBaNChNAsXXqGr...

# نتائج سادس اعدادي 2021 الكرخ_الثالثة

https://drive.google.com/.../1_38y5hQKkpym25D1Qhy...

# نتائج سادس اعدادي 2021 الرصافة_الاولى

https://drive.google.com/.../11948YGgnLTT6YKpeFaDMkW2jHN...

# نتائج سادس اعدادي 2021 الرصافة_الثانية

https://drive.google.com/.../16XJuOISZxgQ0hlxkQdpJq9maV3K...

#نتائج سادس اعدادي 2021 الرصافة_الثالثة

https://drive.google.com/.../12wM0RPoK27WyaOcD5qrjFuB6yUG...

# نتائج سادس اعدادي 2021 صلاح_الدين

https://drive.google.com/.../10BtA6cecwCgr5WsNB4gOfTHEaET...

# نتائج سادس اعدادي 2021 كركوك

https://drive.google.com/.../1Qcp1B86yVz...

# نتائج سادس اعدادي 2021 البصرة

https://drive.google.com/.../1JphKWpSIVBmdZzNQUgaucGJpxRM...

# نتائج سادس اعدادي 2021 الديوانية

https://drive.google.com/.../19jJyXRutVENrRG474Q72WDbgjkQ...

# نتائج سادس اعدادي 2021 المثنى

https://drive.google.com/.../1U3anfrXjVNwBvSyI1w...

# نتائج سادس اعدادي 2021 النجف

https://drive.google.com/.../1KHZRaxMazURW7Cdy60vD...

# نتائج سادس اعدادي 2021 واسط

https://drive.google.com/.../1W3mlL5pvWf2meLhnxkWcJk3ryg5...

# نتائج سادس اعدادي 2021 نينوى

https://drive.google.com/.../1c0fDuYa6T3sf3tP61qlc6tJ6e6m...

# نتائج سادس اعدادي 2021 ميسان

https://drive.google.com/.../1bvUVMUZx9lcf2ZS5A5zF0XBleYy...

# نتائج سادس اعدادي 2021 بابل

https://drive.google.com/.../1dfN...

#ديالى

https://drive.google.com/.../1jcMCt0WZgN7N1yz4XwgbhirgJ...

#ذي_قار

https://drive.google.com/.../1WrK56GzUzttcmT3Hf...

#كربلاء_المقدسة

https://drive.google.com/.../1b53JFJ_1X4bFCBBjBK9Zdw1cHy...

#الانبار

https://drive.google.com/.../1ztLSp3bi28AE4...

#ممثلية_دهوك

https://drive.google.com/.../1PAZ2FPfVuGPeaOPvXw0itScsTNz...

#ممثلية_اربيل

https://drive.google.com/.../1PNzQ0haGFl6JxtiMtBh9j...

#ممثلية_السليمانية

https://drive.google.com/.../1Z3qXqL78AsKNLcSDSB9...