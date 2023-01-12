تراند اليوم : نتائج المنح والقروض .. نتائج المنح والقروض 2022-2023 ورابط استفسارات المنح والقروض

صدور نتائج منح وبعثات وقروض صناديق وزارة التعليم العالي خلال اﻷسبوع القادم لجميع طلاب وطالبات الجامعات في الاردن، من خلال الرابط التالي ، حيث يتم الكشف رسميا عن اسماء المستفيدين الطلاب والطالبات في الاردن عن المنح والقروض الجامعية للعام 2023 .

المنح والقروض 2023 :-

فحرصاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصلحة أبنائها الطلبة، ولضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية أعلنت مديرية البعثات في الوزارة اليوم الخميس الموافق 1 /12 / 2022 البيانات والمعلومات للطلبة المتقدمين بطلبات إلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2022 / 2023، إضافةً إلى النقاط المحتسبة لكل منهم، وذلك وفقاً لتعليمات ومعايير الاستفادة من المنح والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الدارسين في البرنامج العادي في الجامعات الأردنية الرسمية، حيث يعتبر هذا الإعلان لأغراض تدقيق الطلبة لنقاطهم وبياناتهم ولا يعتبر ترشيحاً للطالب. ويمكن للطالب الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على هذه البيانات والمعلومات والنقاط المحتسبة ، باستخدام الرقم الوطني الخاص به، وكلمة المرور (التي قام بإنشائها عند تقديم الطلب أول مرة)، كما يمكنه الإطلاع على معايير وآليات احتساب النقاط لكل صندوق، وفي حال رغب الطالب بالاعتراض على نقاط أي من المعايير المحتسبة فعليه أن يتقدم باعتراض إلكتروني، حيث سيبدأ تقديم طلبات الإعتراض إلكترونياً اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 1 /12 / 2022 وحتى الساعة (12) الثانية عشر مساء يوم السبت الموافق 10 /12 / 2022 على أن يقوم الطالب بتحميل الوثائق المعززة لاعتراضه ضمن طلب الإعتراض الإلكتروني. وتؤكد الوزارة على أن عملية تقديم طلبات الاعتراض ستكون إلكترونية فقط وأنها لن تستقبل أي طلب إعتراض ورقي، كما لن يتم النظر في أي طلب إعتراض إلكتروني ما لم يكن مدعماً بوثائق معززة تثبت صحة الإعتراض. كما يمكن للطلبة وخلال نفس الفترة الرسمية المحددة أعلاه لتقديم طلبات الإعتراض الإلكترونية وباستخدام نفس الطلب أن يتقدموا أيضاً بطلبات للاستفادة من الحالات الإنسانية شريطة تحميل الوثائق المعززة، وللإطلاع بالتفصيل على هذه الحالات الإنسانية إضافة إلى الوثائق المعززة المطلوبة لكل حالة الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: http://www.dsamohe.gov.jo/Internal/Announcements5.aspx وللتعرف أكثر على الوثائق التعزيزية المطلوب تحميلها يمكن الدخول إلى الرابط التالي: https://mohe.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_News/List_of_objections_2022-2023.pdf

تتابع مديرية البعثات والاتفاقيات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عملية تدقيق الطلبات والوثائق التي تم تقديمها للمستشارين الثقافيين في الجامعات ، للاستفادة من برامج البعثات والمنح والقروض الداخلية للطلبة المسجلين في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الدراسي 2018/2023،حيث يتم مقارنتها مع الطلبات المقدمة عبر الموقع الالكتروني، و تستغرق عملية التدقيق نحو 25-30 يوما،بحسب مدير المديرية محمود القيسي.

وكانت المديرية باشرت في عملية التدقيق ،الأربعاء الماضي، وذلك تمهيدا لاعلان القائمة الأولية للطلبة المستفيدين نهاية الشهر الحالي، يلي ذلك اعلان القائمة المبدئية لفتح باب الاعتراضات عليها وتستغرق العملية نحو 7-10 أيام، ثم يتم إعلان القائمة النهائية منتصف يناير القادم لعام2023، أي بالتزامن مع الفصل الدراسي الاول.

وتوقع القيسي أن تعلن المديرية عن القوائم الاولية لنتائج الاستفادة من برامج البعثات والمنح والقروض الداخلية للطلبة المسجلين في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الدراسي 2018/2023 ، في نهاية الشهر الحالي/ديسمبر لعام 2018. وكشف القيسي، لـ"الانباط"، عن أعداد الطلبات التي استقبلتها المديرية عبر موقعها الالكتروني خلال فترة التقديم، حيث بلغت الأعداد الاولية نحو 40 الفا، موضحا انه عقب تمديد فترة الاستقبال لمدة اسبوع ارتفع العدد إلى 52 الف طلب، واغلق باب التقديم منتصف ليلة 22/نوفمبر. يشار إلى أن الجامعات التي يحق لطلبتها الاستفادة من المنح والقروض هي: الأردنيــة، الأردنية/العقبة، اليرموك، مؤتــة، العلوم والتكنولوجيا، الهاشمية، آل البيت، البلقاء التطبيقية وكلياتها، الحسين بن طلال، الطفيلة التقنية والألمانية الأردنية. .

والبعثات والمنح والقروض الداخلية هي: منح الديوان الملكي الهاشمي/ منحة كاملة (باستثناء الفصل الدراسي الأول)، صندوق الأميرة منى لدعم التمريض للإناث فقط/ كاملة، بعثات صندوق طلبة مدارس مناطق جيوب الفقر/ كاملة، بعثات الطب البيطري/ كاملة.

كما تشمل بعثات أوائل المملكة والألوية/ كاملة، منح صندوق دعم الطالب لطلبة إقليمي الوسط والشمال/ منحة كاملة، منح صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية بحد أقصى 45 ساعة، بعثة التفوق الرياضي بحد أقصى 45 ساعة، منح صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية (تمريض إناث فقط ) وتغطي بحد أقصى (45) ساعة دراسية، بالاضافة لمنح صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية (التخصصات التطبيقية والمهنية)، (45) ساعة، منح صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية (الشريعة إناث وذكور مناصفةً) (45) ساعة، على أن لا يقل معدل الطالب عن 80 %.

وتشمل أيضا قروض صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية، (45) ساعة معتمدة للطالب المستحق ومنح أكاديمية الأراضي الجافة في الجامعة الهاشمية/ 45 ساعة ومنح صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية (دبلوم كليات المجتمع الرسمية للتخصصات التطبيقية والمهنية).. وكانت المديرية شددت ،في وقت سابق، على ضرورة ايلاء الطالب عناية وأهمية خاصة لصحة ودقة البيانات والمعلومات التي يذكرها في برمجية تقديم طلب للحصول على بعثة / منحة / قرض.

فيما دعت الطلبة إلى ضرورة المحافظة على سرية الرمز السري الذي يحدده شخصياً عند الدخول الى برمجية تقديم طلب الحصول على بعثة / منحة / قرض. وفي ذات السياق، أعلنت سفارة جمهورية النمسا في عمان عن المنح المتوفرة عبر بنك المعلومات النمساوي للبعثات والمنح الخاصة بالأبحاث التي تمنحها الوزارة الاتحادية للعلوم والابحاث للعام الدراسي 2023/2024 على الموقع الالكتروني: www.grants.at باللغتين الالمانية والانجليزية كما يحتوي الموقع معلومات حول برامج البعثات المتوفرة في مؤسسات اخرى.

وبينت الوزارة أنه يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية. فيما نوهت الوزارة للطلبة الراغبين للاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الهنغارية للعام الدراسي 2023/2024 ،بضرورة التقديم للمنح بشكل مباشر وعلى موقع الجهة المانحة الالكتروني مجاناً وبدون أي رسوم ماليه تذكر، كما وتؤكد الوزارة على الطلبة عدم التعامل مع أي جهة اخرى بهذا الخصوص باستثناء السفارة الهنغارية في عمان والوزارة، علماً بأن المنح تنفذ بالتعاون بين الوزارة والجهات المانحة.