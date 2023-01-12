تراند اليوم : بث مباشر مباراة العراق اليمن اليوم | كأس الخليج العربي 25 | بث مباشر لعبة العراق اليمن اليوم HD

مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر اليوم الخميس 12/1/2023 ضمن الجولة الاولى من منافسات بطولة كاس الخليج 25 iraq VS yemen Live Stream على ملعب البصرة الدولي وسيكون لقاء لعبة العراق واليمن بث مباشر عبر قناة الشارقة الرياضية اتش دي والعراقية الرياضية اتش دي على الساعة 15.00 بتوقيت جرينيتش حصرياً على موقع يلا شوت فيديو.

يختتم العراق دور المجموعات من بطولة خليجي 25، بمواجهة نارية امام منتخب اليمن بث مباشر اليوم الخميس 12 يناير 2023، في اطار مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى لبطولة كاس الخليج العربي، حيث ستنطلق احداث المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر.

منتخب العراق يدخل مباراة اليوم بعد ان اصبح قاب قوسين من التأهل الى الدور نصف النهائي، حيث يلعب اسود الرافدين على اكثر من فرصة من اجل ضمان التأهل الى الدور القادم، فالفوز او التعادل يكفي لضمان التأهل بغض النظر عن المواجهة الأخرى بين عمان والسعودية، كما ان خسارة المنتخب العراقي قد تؤهله أيضا الى الدور القادم.

وقد قدم المنتخب العراقي أداء رائع منذ انطلاق مشواره في بطولة خليجي 25، فبعد ان تعثر في الجولة الافتتاحية امام عمان 0-0، الا ان اسود الرافدين عادوا الى أجواء المنافسة بسرعة واستطاعوا تحقيق فوز رائع امام منتخب السعودية 2-0، ويصبح اقرب منتخبات المجموعة الأولى لخطف اول بطاقات التأهل.

اما في الجهة المقابلة، فيبدو ان منتخب اليمن يريد ان يودع المسابقة بتحقيق نقطة واحدة على اقل، بعد ان خسر المباراة الافتتاحية امام السعودية 2-0، ومن ثم الخسارة في الجولة الثانية امام عمان 3-2، وبالتالي فان امامه اليوم الفرصة الأخيرة من اجل حصد أي نقطة في البطولة الحالية، بالرغم من صعوبة المهمة امام صاحب الأرض والجمهور منتخب العراق.

مشاهدة مباراة العراق واليمن اليوم مباشر

وتقام لعبة العراق ضد اليمن على استاد الميناء في مدينة البصرة العراقية. وسيتم نقل لعبة العراق اليوم على قناة العراق الرياضية وعلى قناة ابوظبي وعمان ودبي والكاس الرياضية اليوم.

يذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 25 كانت قد إسندت إدارة مباراة العراق واليمن، إلى طاقم تحكيم أوزبكي، بقيادة ألجيز تاتاشيف، ويساعده كل من شايوسوبوف سنجار وأليشير عثمانوف، والحكم الرابع القطري سلمان فلاحي.

أهم تصريحات مدربي منتخب العراق واليمن قبل خوض اللقاء

اكد التشيكي ميروسلاف سكوب مدرب منتخب اليمن انه بالرغم من تأكيد خروجه من البطولة، الا ان الفريق يمتلك الدافع من اجل تحقيق اول فوز في بطولات كاس الخليج العربي.

في المقابل، أوضح الإسباني خيسوس كاساس أن المنتخب اليمني كان أفضل في اللقاء الثاني امام عمان، وأكثر تنظيما، وبالتالي فان لقاء اليوم لن يكون سهل ابدا، ونامل ان نحقق الفوز.

تفاصيل مباراة العراق ضد اليمن اليوم

البطولة : بطولة كاس الخليج العربي – الجولة الثالثة

القنوات الناقلة : قناة العراقية الرياضية – قناة ابوظبي الرياضية

الملعب : استاد البصرة الدولي

المعلق : سيتم تحديد المعلقين في وقت لاحق

موعد مباراة اليمن والعراق

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت العراق

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت اليمن

الساعه 06:00 مساءً بتوقيت السعودية

الساعة 05:00 مساءً بتوقيت مصر

الساعة 07:00 مساءً بتوقيت الإمارات

الساعه 07:00 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت الكويت

الساعة 03:00 مساءً بتوقيت غرينتش GMT