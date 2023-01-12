تراند اليوم : بث مباشر الهلال .. بث مباشر الهلال وتشيلسي بث مباشر مباراة الهلال وتشيلسي مشاهدة مباراة الهلال اليوم مباشر

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه تشيلسي ضد الهلال السعودي al hilal vs chelsea اليوم الاربعاء في كأس العالم للأندية ، من المقرر اليوم ان يلتقي فريق الهلال السعودي في مشوراه نحو الوصول الي نهائي النسخه الحاليه من مونديال الأندية بعد ان عبر بسهوله الدور ربع النهائي خصمه تشيلسي الانجليزي بطل دوري ابطال الموسم الماضي مساء اليوم الموافق 9 يناير وذلك في المباراه الثانيه من الدور نصف النهائي للنسخه الحاليه من كأس العالم للأندية ، وسوف يستضيف ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الليله قمه هذا الدور من كاس العالم للأندية بين بطل اسيا الهلال السعودي وخصمه بطل اوروبا تشيلسي الانجليزي ، وسوف تنطلاق اليوم المباراه في تمام الساعه السادسه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والسابعه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

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تشيلسي يدخل مواجهه اليوم علي الطرف الاول وذلك ضمن مواجهات الدور نصف النهائي من منافسات النسخه الحاليه لكأس العالم للأندية ، فريق تشيلسي يشارك في هذه النسخه من كأس العالم للأندية بعتبره ممثل القاره الاوروبيه في هذه البطوله كان الفريق الانجليزي قد نجح في تحقيق لقب دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي علي حساب موطنه الانجليزي فريق مانشستر سيتي في نهائي الانجليزي للبطوله دوري ابطال اوروبا وحقق تشيلسي الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف مقابل لاشئ ، والليله فريق تشيلسي سوف يخوض مواجهه نصف النهائي امام نظيره الهلال بكل تركيز وقوه من اجل تقديم اداء قوي امام خصمه العنيد من اجل حجز اخر بطاقه في المباراه النهائيه من كأس العالم للأندية.

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وعلي الجانب الاخر فريق الهلال السعودي فهو الطرف الثاني في مباراه الليله وذلك لحساب مباريات الدور نصف النهائي من النسخه الحاليه لكأس العالم للأندية ، فريق الهلال الممثل العربيه في النصف النهائي من مونديال الأندية كان قد بدا هذه البطوله من الدور ربع النهائي والتقي الفريق السعودي في هذا الدور مع صاحب الارض فريق الجزيره الاماراتي الاحد الماضي وبرغم من الهلال كان قد تاخر في بدايه المباراه بهدف ولكن الفريق قد عاد في المباراه ليحقق الانتصار في هذه المباراه بنتيجه كبير ست اهداف مقابل هدف وحيد ، فريق الهلال هو الاخر بعد ان قدم عرض قوي في مباراته الاولي سوف يدخل مباراته امام تشيلسي في الدور نصف النهائي بنفس قوه وتركيز لقاء الجزيره من اجل تحقيق الانتصار وتحقيق المفاجاه والوصول الي حساب بطل اوروبا الي نهائي البطوله.