تراند اليوم : ساعة إضافية من النوم تساعدك على فقدان الوزن

كشفت دراسة حديثة إلى أن الحصول على ساعة إضافية من النوم كل ليلة يمكن أن يساعد الأشخاص على فقدان الوزن.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن باحثين في جامعة شيكاغو الأميركية قاموا في دراستهم بتتبع مدة النوم والسعرات الحرارية التي يحصل عليها 80 شخصا يعانون من زيادة الوزن.

وأظهرت النتائج أن المتطوعين، الذين كانوا ينامون لمدة أطول بساعة واحدة، كانوا يستهلكون 270 سعرا حراريا أقل كل يوم، مقارنة مع المشاركين الآخرين.

وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، دعا العلماء إلى "إضافة نصائح النوم إلى برامج الوقاية من السمنة وفقدان الوزن