تراند اليوم : مسلسل عثمان 81 مترجمة للعربية HD مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 81 مترجم للعربية

عرضت منصة النور بلاي مسلسل عثمان الموسم الثالث الحلقة 81 مترجمة للعربية، وشهدت الحلقة 81 من مسلسل المؤسس عثمان تمكن علم الدين شاه من الهرب من قبضة عثمان والاختباء داخل حجرة سرية وهو مصاب.

المغول يحاصرون عثمان ومقاتليه وتدور معركة حامية يقتل فيها العشرات من المغول، تنتهي بتمكن عثمان ومحاربيه من الهروب عبر ممر سري، والذهاب للتخييم عند راعي الأغنام.

كنور ألب يلتحق هو بوران بالغازي عثمان ويروي له تفاصيل خيانة علم شاه للدولة السلوجوقية والسلطان مسعود وتحالفه مع غيخاتو.

غندوز ألب يستمر بالاستماع لغيخاتو وعلم الدين شاه ومعارضة أخيه عثمان.