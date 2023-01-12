تراند اليوم : بث مباشر تشيلسي .. بث مباشر تشيلسي والهلال بث مباشر مباراة تشيلسي والهلال HD مباراة تشيلسي مباشر HD

البث المباشر لمباراة الهلال وتشيلسي al hilal vs chelsea يواصل نادي الهلال السعودي تألقه في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية حيث يلتقي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الليلة بتوقيت القاهرة مع نادي تشيلسي بطل أوروبا في مباراة الدور النصف نهائي من كأس العالم للأندية في نسخته الحالية المقامة حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث من المقرر أن تقام المباراة على ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة وتذاع على عدد من القنوات الرياضية.

خاض نادي الهلال السعودي مباراته الأولى أمام نادي الجزيرة بطل الإمارات العربية المتحدة وتمكن نادي الهلال السعودي من تحقيق فوز كبير يعد الأكثر قسوة في كأس العالم للأندية حتى الآن حيث تمكن من إحراز ستة أهداف دون ان يستقبل في مرماه سوى هدف وحيد ليفوز بجدارة على نادي الجزيرة ويتأهل الى مباراته الليلة يصطدم ببطل أوروبا في الدور النصف نهائي وسط أحلامه المشروعة في ان يكون اول فريق سعودي يتأهل الى المباراة النهائية في كأس العالم للأندية ولا سيما أن يفوز بالبطولة.

أما نادي تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية والذي يفتتح منافساته الليلة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات العربية المتحدة وهو الفريق الأوفر حظا للفوز بالبطولة وتعتبر مباراة الليلة سهلة بالنسبة له حيث تشير معظم التوقعات وآراء الخبراء المحللين الكرويين انه سيفوز في مباراة الليلة ويصل للمباراة النهائية إلا أنه لا شيء مضمون في كرة القدم وتبقي كل الأحلام والتوقعات ممكنة قابلة للحدوث على أرضية الملعب وعلى البساط الأخضر.