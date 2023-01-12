تراند اليوم : بث مباشر مانشستر سيتي وبرينتفورد بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد يلا شوت

بث مباشر مانشستر سيتي و برينتفورد اليوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكم عشاق كرة القدم المستديرة مباراة مانشستر سيتي و برينتفورد بث مباشر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه مانشستر سيتي ضد برينتفورد man city vs brentford اليوم الاربعاء في الدوري الانجليزي الممتاز ، بعد ان صعود للدور الخامس من كاس الاتحاد بسهوله السبت الماضي يعود الليله فريق مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي في هذا الموسم والذي تعادل في مباراته الاخيره في الدوري للمنافسات البريميرليج اليوم الموافق 9 فبراير علي ارضه وذلك عندما يستقبل صاحب المركز الرابع عشر في الدوري فريق برينتفورد وذلك لحساب مباريات الاسبوع الرابع والعشرين من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، وسوف يستقبل ملعب المان سيتي الاتحاد الليله خصمه برينتفورد وذلك في مواجهه سوف يبحث من خلاله كل فريق تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط ، وسوف تنطلاق المواجهه الليله في تمام الساعه العاشره الا ربع مساءا بتوقيت القاهره.

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مانشستر سيتي هو صاحب الارض في لقاء الليله وذلك ضمن لقاءات الاسبوع الرابع والعشرين من عمر البريميرليج لهذا الموسم ، المان سيتي قبل مواجهه اليوم كان قد تمكن من العبور للدور الخامس بسهوله وذلك بعد ان نجح في تخطي فريق فولهام في الدور الرابع من منافسات كاس الاتحاد السبت الماضي وحقق مانشستر سيتي الانتصار في هذه المباراه بنتيجه اربع اهداف مقابل هدف وحيد ، وفي منافسات البريميرليج يتصدر حاليا مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطه وذلك بعد ان خاض 23 مباراه الي الان في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان المان سيتي قد حقق الانتصار في 18 مباراه وتعادل في ثلاث مباريات وخسر المان سيتي مبارتان فقط في الدوري قبل مباراه اليوم.

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بينما فريق برينتفورد فهو الضيف في مواجهه الليله وذلك لحساب مواجهات الاياب في هذا الموسم من الدوري الانجليزي الممتاز ، وحاليا برينتفورد هو صاحب المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي لهذا الموسم وذلك برصيد 23 نقطه جمعهم برينتفورد بعد ان خاض هو الاخر 23 لقاء الي الان ومن خلالهم تمكن برينتفورد من تحقيق الانتصار في 6 مباريات وتعادل الفريق في 5 مباريات وخسر برينتفورد 12 مباراه قبل مباراته مع المان سيتي المتصدر ، فريق برينتفورد قبل مواجهه السيتي في منافسات الدوري كان قد ودع منافسات كاس الاتحاد الانجليزي من الدور الرابع في اخر مبارياته الذي لعبهم وخرج الفريق من هذا الدور علي يد فريق ايفرتون السبت الماضي وخسر برينتفورد هذه المباراه بنتيجه اربع اهداف مقابل هدف.