تراند اليوم : الهلال مباشر .. بث مباشر الهلال وتشيلسي مباراة الهلال اليوم مباشرة تويتر مباراة الهلال مباشر الآن

الهلال مباشر بث مباشر الهلال مباراة الهلال اليوم مباشرة تويتر مباراة الهلال مباشر مباراة الهلال مباشر الآن اعتمد ليوناردو جارديم تشكيلة الهلال ضد تشيلسي التي ستعقد اليوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022، في نصف نهائي كأس العالم للأندية الذي ينعقد على أرض الإمارات العربية المتحدة حتى 12 فبراير 2022، وستكون مهمة الزعيم صعبة حيث سيلتقي مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا الذي سيقاتل بقوة من أجل الوصول إلى اللقب الذي بات قريباً من تحقيقه، لكن سيتمسك لاعبي الهلال بحلمه في حصد اللقب.

ويستضيف ملعب آبل نهيان مباراة الهلال وتشيلسي التي يترقبها الملايين من المشاهدين في الوطن العربي، ومن المتوقع أن يعتمد ليوناردو جارديم على أفضل اللاعبين، فسيتواجد أودين إيجالو، سالم الدوسري، موسى ماريجا، في قلب الهجوم، وسيبذل اللاعبين جهودهم من أجل تخطي عقبة تشيلسي الذي تأهل بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بينما يدخل الزعيم البطولة بصفته دوري أبطال آسيا.

وستنطلق مباراة الهلال وتشيلسي على قناة أبو ظبي سبورت، في تمام الساعة 6:30 مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية والسودان، وفي تمام الساعة 7:30 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر.

وكان الزعيم قد تغلب على الجزيرة في عقر داره بستة أهداف مقابل هدف، لينجح في الصعود والتأهل لنصف نهائي البطولة.

تشكيلة الهلال ضد تشيلسي

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: جانج هيون، سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني، علي البليهي.

في خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، ماتيوس بيريرا.

في خط الهجوم: موسى ماريجا، أودين إيجالو، سالم الدوسري.