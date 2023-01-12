تراند اليوم : عثمان 81 .. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 81 مترجمة للعربية

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 81 مترجمة قصة عشق مشاهدة وتحميل مسلسل قيامة عثمان الحلقة 81 مترجم تدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة.

بدأت حياة الدولة العثمانية مع العشائر في الإمارات التركمانية من السلطان السلجوقي، وبعد أن نال إرتوغرول موافقة السلطان الذي أعجب بولائه وتفانيه له لقوته وفاعليته في النضال، ثم أمر السلطان السلجوقي بتعيين أرطغرل حاكماً للحدود، ولكن بسبب الطموحات السياسية لأرتوغرول، بدأ في البحث عن حلول أخرى. الأناضول فأعاد بناء مدينة إسكيشير ثم بدأ العمل الجاد لتوسيع الأراضي والممتلكات التي سيطر عليها، وعلى مر السنين تمكن من توسيع أراضي الدولة التي كانوا يبحثون عنها، وقد حدث هذا أكثر من قبل عام من وفاة أرطغرل، في عمر، وتولى ابنه عثمان الحكم، وهذا بسبب شجاعة ابنه عثمان الذي اشتهر بقوته وشجاعته، وبعد سنوات استطاع إقامة الدولة التي أرادها. بعد أن تحالف مع البيزنطيين لتوسيع أراضيهم، وهذا حدث تدريجيًا بعد أن عزم السلاجقة على أيدي المغول، قبل أشهر قليلة من وفاة عثمان، وضع الأساس للبلاد.

بداية الدولة العثمانية

كانت بداية الدولة العثمانية في البداية مع أرطغرل ونجله عثمان، الذي كان أول من أسس الدولة العثمانية في العصور القديمة، منذ بداية الدولة الحقيقية عندما تولى عثمان إدارة شؤون الحكومة، ثم استطاع سيطر على عدة مناطق وأراضي من المنطقة المحيطة، وتمكن من إعادة العديد من الأراضي من السلاجقة، ومن أهم الأمور التي قام بها الملك عثمان أنه أبرم اتفاقيات بين السلاجقة وبينهم وبدأ الاتفاق معهم. وأصبح رأسهم في حمايته، ولكن من أجل طموحات المؤسس عثمان، الذي أراد منصبًا كبيرًا خاصًا به، ازدادت عقلية عثمان في كيفية إقامة دولته، التي سعى إليها منذ وجود والده، وبعد أن لم يكتف بما أعطته له الدولة السلجوقية، بدأ في تحمل مسؤولية السيطرة على أراضيه وتوسيعها حتى تمكن من إقامة دولة كاملة بجيش وقواعد. وحصن قوي للدفاع عنها بدأ بين عامي 1299 و 1923 عندما أسس المؤسس عثمان الدولة العثمانية.