تراند اليوم : قوائم المقبولين في مسابقة الدكتوراه 2023 .. موقع بروغرس نتائج الدكتوراه progress doctorat 2023 قوائم المقبولين في مسابقة الدكتوراه 2023

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موقع التسجيل في الدكتوراه 2023 الجزائر، برنامج الدكتوراه هو واحد من أهم البرامج التعليمية التي تم الإعلان عنها في دولة الجزائر، والتي شاركت فيها كل الجامعات الجزائرية، حيث يتم عقد مسابقة الدكتوراه بشكل سنوي، وكان من المُقرر أن يتم عقدها في الدورة التاسعة من هذا العام في تاريخ 20 من شهر مارس، وقد تم الإعلان عن خدمة فتح باب التسجيل في مسابقة الدكتوراه، ويتم من خلال رابط موقع إلكتروني تم الإعلان عنه، وسوف نتعرف على موقع التسجيل في الدكتوراه 2023 الجزائر.

موقع التسجيل في الدكتوراه 2023 الجزائر

أعلنت اللجنة المختصة والتي تُشرف على مسابقة الدكتوراه في دولة الجزائر عن القيام بتفعيل خدمة البوابة الإلكترونية من أجل التسجيل في مسابقة الدكتوراه في كل جامعات دولة الجزائر، وهذا الأمر من أجل أن يتمكن كل من المواطن والمقيم في دولة الجزائر من التسجيل في برنامج الدكتوراه بشكل سهل وسريع، حيث أن يتمكن الفرد من التسجيل في الموقع من خلال الرابط الإلكتروني الخاص في برنامج مسابقة الدكتوراه، حيث الرابط “من هنا“.

كيفية التسجيل في الدكتوراه 2023

صرحت وزارة التربية والتعليم في دولة الجزائر عن فتح باب التسجيل ضمن الدورة التاسعة التي تتبع برنامج مسابقة الدكتوراه من عام 2023 ميلادي، حيث أن قامت مصادر موثوقة بالإعلان عن مراحل الالتحاق في المسابقة، وهي كما يلي:

يبدأ تسجيل طلبات التشريح من خلال المنصة الإلكترونية من تاريخ 14 من شهر يناير من عام 2023 ميلادي وينتهي في تاريخ 24 من شهر يناير من عام 2023 ميلادي. تبدأ عملية دراسة الطلبات والعمل على تحديد موعد القبول لبرنامج الدكتوراه في كل الجامعات في تاريخ 25 من شهر يناير من عام 2023 ميلادي وينتهي في تاريخ 31 من شهر يناير من عام 2023 ميلادي. تبدأ عملية الإعلان عن قائمة أسماء المرشحين من أجل الدخول في مسابقة الدكتوراه والعمل على تقديم الطعون في تاريخ 2 من شهر فبراير مت عام 2023 ميلادي وينتهي في تاريخ 6 من شهر فبراير من عام 2023 ميلادي. سوف يتم الإعلان عن القوائم النهائية لكل من أسماء المرشحين في تاريخ 10 من شهر فبراير من عام 2023 ميلادي. يتم البدء في المرحلة الأخيرة من مسابقة الدكتوراه في تاريخ 20 من شهر فبراير من عام 2023 ميلادي وتنتهي في تاريخ 20 من شهر مارس من عام 2023 ميلادي.

ما هي شروط التسجيل في الدكتوراه 2023

اهتم الكثير من المواطنين والمقيمين في دولة الجزائر عن الشروط من أجل أن يتمكنوا من التسجيل في برنامج مسابقة الدكتوراه، حيث أن قامت وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية العربية الجزائرية بالإعلان عن مجموعة من الشروط الأساسية من أجل أن يتم الترشيح للدكتوراه، وتم اعتبار هذه الشروط هي أساس القبول في المسابقة، وهذه الشروط تتمثل في النقاط التالية: