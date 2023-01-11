تراند اليوم : العيسوي ينقل تعازي الملك بوفاة والدة المستشار خالد دلال

الخليج 365 :- نقل معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، خلال اتصال هاتفي مع المستشار ومدير الإعلام والاتصال السابق في الديوان الملكي الهاشمي، الأستاذ خالد دلال، تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني بوفاة والدته المرحومة الحاجة مريم يوسف إبراهيم عاجز، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 83 عاما.

وتم الصلاة على جثمان الفقيدة، رحمها الله، في مسجد الشريفة فاطمة بنت ناصر في عمان بعد صلاة الجمعة، ليوارى جثمانها الطاهر بعد ذلك في مقبرة سحاب الإسلامية.

رحم الله الفقيدة، وأسكنها فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.