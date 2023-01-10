تراند اليوم : رابط فحص كابونة الوكالة .. رابط فحص كابونة الوكالة 2023 و موعد استلام كوبونات الوكالة غزة

يمكنكم حصرياً الوصول إلى رابط فحص كابونة الوكالة في قطاع غزة وكامل مناطق عمليات وكالة الغوث الأونروا والاستعلام عن موعد استلام كوبونات الوكالة لجميع الفئات الأسرية اللاجئة بدءاً من الأسر المكونة من زوج وزوجة أو التي لديها طفل أو أكثر. ويمكن من خلال موقع أونروا الدخول إلى "رابط فحص كابونة الوكالة" لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمساعدة الغذائية الخاصة بأسرتك.

وقد أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين ( الأونروا ) في قطاع غزة، أنها ستستمر بتوزيع المساعدات على اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة بالرغم من الظروف القاسية التي يعيشها العالم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والذي غير طريق ومسار الحياة في كل دول العالم، ومع ذلك فإن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين ( الأونروا )، مستمرة ولن تتوقف عن تقديم مساعداتها لكافة اللاجئين الفلسطينين ضمن جهودها الجبارة لإتمام مهامها ومسؤولياتها تجاه جميع اللاجئين الفلسطينين، وقد حدثت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين ( الأونروا ) رابط فحص كوبونات الوكالة الجديدة.

وتعد المعونة الغذائية في غزة أكبر تدخل طارئ من قبل الأونروا لدعم 1,14 مليون لاجئ من فلسطين، إن الظروف القهرية الفريدة للعيش في ظل حصار اقتصادي تجعل مثل هذا التدخل أمرا لا مفر منه، بل هو أكثر أهمية لأن جائحة كوفيد-19 قد دمرت سبل المعيشة وفاقمت الوضع الاقتصادي.

رابط فحص كابونة الوكالة

في البداية نقوم بالدخول على الرابط من هــــــنـــــــــا.

تظهر لنا شاشة خاصة بفحص الكوبونات.

ندخل رقم كرت المؤن الخاص بنا في المربع بجوار كلمة رقم التسجيل.

يجب التأكد من إدخال الرقم صحيحاً وهو الرقم الذي يكون موجود على يسار كرت المؤن إلى الأعلى مكتوب بجواره (رقم تسجيل العائلة) ويكون مبدوءاً برقم يوضع بجانبه –

نضغط على أيقونة بحث الموجودة بجوار المربع إلى اليسار منه.

يظهر لنا أسفل مربع البحث جدول جديد يحتوي على اسم المستفيد صاحب رقم التسجيل وبياناته ونوع كوبونته ورقم دفتره وصفحته وفي نهاية الجدول إلى أقصى اليسار يوجد ملاحظات يتم فيها إدراج التفاصيل المتعلقة بالموعد (اليوم والساعة).

متى موعد كابونة الوكالة 2023؟

وقد أطلقت الأونروا خدمة تقديم الطلبات الجديدة للمساعدة الغذائية إلكترونياً عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه شخصياً إلى مكاتب الأونروا وذلك ابتداءً من 1 ديسمبر 2022 وحتى 31 ديسمبر 2023 حيث لن يتم قبول طلبات بعد الموعد المحدد و سيتم مراجعة الطلبات لاختيار العدد المطلوب (60,000 فرد) حسب الشروط و المعايير.

كيف اسجل في كابونة الوكالة؟

آلية التسجيل:

- لن يتم استقبال طلبات في مكاتب الإغاثة والخدمات الاجتماعية. - سيتم مراجعة جميع الطلبات ومن ثم التواصل على أرقام الجوالات المقدمة وابلاغهم بنتيجة الطلب سواء القبول أو الرفض. - الأسر غير المستحقة هي الأسر التي قيمة الدخل لها أعلى من الحد الأدنى للأجور 1880 شيكل أو لديه موظف أونروا.

كيف اعمل كرت مؤن؟

طلب التسجيل الالكتروني - قسم الاستحقاق والتسجيل في الأردن

س 1 رقم بطاقة التسجيل في الأونروا Minimum length is 8 and maximum lenght is 10. ... س 2 العنوان الكامل للعائلة ... س 4 يرجى ارفاق صورة عن كرت التسجيل س 5 يرجى ارفاق صورة عن جميع الوثائق ذات العلاقة بالاجراء المطلوب

ما هو نظام الكابونة الموحدة؟

وأشارت الأونروا أن اعتماد هذا النظام (الكابونة الموحدة) يرجع لمستوى الفقر الذي أضحى به قطاع غزة، فأصبح الجميع يعاني من الفقر لذا جاء هذا التوحيد للمساعدات الغذائية. وأوضحت الأونروا أن حصة الشخص الواحد من الكابونة الموحدة ستكون كما يلي: 25 كيلو دقيق لكل شخص. 2 كيلو رز لكل شخص.

ما هي فوائد كرت المؤن؟

تكمن أهمّيّته في تثبيت حق انتفاع اللاجئ من خدمات الوكالة وإثبات أن حاملها يتمتع بصفة اللجوء باعتباره لاجئاً مسجلاً لديها، تحمل البطاقة رقماً متسلسلاً وفيها أسماء أفراد العائلة المسجلين بأرقام متسلسلة أيضاً، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

ما هو رقم اللجوء في كرت المؤن؟

وجاء منح هذه البطاقة بعدما اقتصرت الدول العربية المضيفة للاجئين وهي الأردن وسوريا ولبنان على استضافتهم دون تقديم الخدمات لهم بعد اعتراف الأمم المتحدة بمسؤوليتها عن اللاجئين الفلسطينيين بقرار رقم 186 صدر في 14 مايو 1948.

هل يوجد مساعدات مالية من الاونروا؟

ويوفر برنامجنا مساعدة شبكة أمان اجتماعي لتلك الفئة من اللاجئين تشتمل على دعم غذائي أساسي وإعانات نقدية تبلغ قيمتها 120 دولار سنويا للفرد الواحد تصرف مرة كل أربعة شهور.